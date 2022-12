Miksi Viestikoekeskus-käräjillä kuullaan tänään syytetyn todistajana tietokirjailija Petteri Järvistä? – MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä

Ensimmäisenä ääneen pääsee tietotekniikkalan asiantuntija, tietokirjailija ja tutkija Petteri Järvinen. Hänet on nimennyt todistajaksi Helsingin Sanomien toimittaja Tuomo Pietiläinen, joka on toinen Viestikoekeskus-lehtijutun kirjoittajista.

Tästä Viestikoekeskus-jutussa on kyse

Syyttäjä vaatii kolmikolle ehdollisia vankeusrangaistuksia. Kaikki kolme ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Perusteluina on muun muassa se, että toimittajien mukaan kaikki jutun tiedot ovat olleet löydettävissä julkisista lähteistä.

Kiistämisen perusteina on myös esimerkiksi se, että toimittajat eivät puolustuksensa mukaan ole olleet vastuussa jutun julkaisusta.

Myös Helsingin Sanomien johto on kommentoinut aiemmin julkisuudessa, että kolmikko ei ole voinut olla syyttäjän esittämällä tavalla vastuussa jutun julkaisusta.

Viestikoekeskusjutun pääkäsittely alkoi lokakuun alussa. Valtaosa oikeudenkäynnistä on järjestetty suljettujen ovien takana, koska Puolustusvoimien sotilastiedusteluun liittyvät asiat ovat salaisia.

Jutulle on varattu 30 pääkäsittelypäivää, mutta oikeudenkäynnin on tarkoitus päättyä ensi viikolla. Tuolloin tiistai ja keskiviikko on varattu jutun loppulausunnoille.