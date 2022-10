Tästä syystä Viestikoekeskus-oikeudenkäynti on yhteiskunnallisesti merkittävä – "Tämän tyyppistä juttua ei ole tuomioistuimissamme ratkaistu"

Syyttäjän mielestä lehteen painettiin ja oltiin painamassa sotilassalaisuuksia. Puolustus on eri mieltä. Toimittajat kiistävät rikokset täysin.

– Tämä on ensimmäinen tapaus, jossa tiedotusväline on hyvin näyttävästi ja tavallaan tietoisesti julkaissut aineistoa, joka on maanpuolustuksellisista syistä leimattu salassa pidettäväksi, Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari sanoo.