Upseeri: HS-toimittaja varoitti Puolustusvoimia tietovuodosta yli puoli vuotta ennen jutun julkaisua – näytti toimituksen hallussa olleet asiakirjat

– Kerroin Halmiselle, että minun on Puolustusvoimien virkamiehenä pakko kertoa asiasta työnantajalleni. Halminen sanoi ymmärtävänsä asian.

– Minulle tuli vahva näkemys siitä, että Halminen on hyvin maanpuolustushenkinen ihminen ja hän halusi auttaa Puolustusvoimia tietovuodon selvittämisessä, upseeri sanoi.

Toimittaja: Useampi HS:ssa tiesi asiakirjoista jo kesällä 2017

– Arvatenkin useampi. Kysymykseen pystyisi vastaamaan Helsingin Sanomien edustaja, jonka hallussa kyseinen materiaali on alun perin ollut eli toimittaja Tuomo Pietiläinen, Halminen sanoi.

– Normaalisti toimituksellisessa työssä mitä konkreettisemmaksi käy harkinta mahdollisen artikkelin tekemisestä tai julkaisusta, sitä useamman ihmisen on siitä tietoa saatava. (...) Viittaan tässä jo aiemmin suoritettuun esitutkintaan, jonka todisteista käy ilmi, että Pietiläinen on sähköpostitse usealle taholle kertonut ko. materiaalista.

Halminen sanoi, ettei tiedä, milloin Pietiläinen on kertonut siitä esimiehilleen ja vastaavalle päätoimittajalle Kaius Niemelle.

Miksi Puolustusvoimat ei estänyt julkaisua, jos se tiesi jutun valmistelusta?

Toimittaja Pietiläinen on ottanut lisälausumassaan kantaa lisätutkinnan tietoihin. Hän sanoo, että lisätutkinnan perusteella Puolustusvoimien virkamiehillä on ollut ennakkoon tieto HS:n hallussa olleista asiakirjoista, mutta he eivät ole tehneet mitään jutun teon estämiseksi.