Tämän syyn takia italialainen maajussi-Francesco tuntee olevansa enemmän kotonaan Suomessa kuin Italiassa

Siihen, miten italialainen Francesco , 26, päätyi suomalaiseen Maajussille morsian maailmalla -ohjelmaan, liittyy hauska tarina. Hän on ollut aiemmin kolmisen vuotta etäsuhteessa suomalaisen naisen kanssa, joka vinkkasi heidän erottuaan ohjelmasta Francescolle.

Hän pitää suomalaisista erityisesti, koska he ovat samanlaisia kuin hän itse: rehellisiä, kunnioittavia sekä luontoa että muita ihmisiä kohtaan ja pitävät huolta kaikesta ja toisistaan.

Francesco työskentelee jo viidennessä sukupolvessa sukunsa maatilalla Pugliassa, Etelä-Italiassa. Siellä hän on myös kasvanut. Tilalla tuotetaan muun muassa maitoa, oliiviöljyä, hedelmiä ja erilaisia manteleita. Maajussi työskentelee paljon, muttei ajattele sitä työnä.

– Se on minulle myös harrastus. En pidä siitä, että italialaiset ovat laiskoja. Rakennankin leiriä tilalleni, jossa ihmiset voivat treenata. Järjestän myös tapahtumia yritykseni kautta ja tuotan ystäväni kanssa kirjoja ja äänikirjoja. Tekeillä on kirja Pugliasta. Olen todella kunnianhimoinen, joten siksi teen tätä kaikkea. Haluan olla hieno ihminen, ja että ihmiset muistavat minut sellaisena, Francesco kertoi.

Maajusseja kuvattiin ohjelmaan Kaunispään huipulla Lapissa. Francesco saapui tunturin laelle ilman hattua, joten joutui vetämään viltin päänsä ympärille. Kuvassa etualalla on ohjelman juontaja Vappu Pimiä ja vasemmalta oikealle maajussit Ann, Francesco, Sinan ja Asgeir.

Unelmatreffeille hän lähtisi tietysti Puglian seudulle, koska se on luonnonläheinen ja romanttinen paikka.

Francesco viihtyy maatilallaan varsin hyvin. Alla olevassa kuvassa hän on manteleiden seassa.

– Ongelmat täytyy ratkaista. Naisella täytyy olla suunnitelmia ja unelmia elämänsä suhteen. Minulle oikealla ihmisellä on hyvä ja positiivinen asenne. Etäsuhdekin on mahdollinen, jos molemmat luottavat toisiinsa. Olen tapaillut ihmisiä, mutten ole löytänyt oikeaa yhteyttä. En halua tuhlata aikaa. Ajattelen, että on kompromissi olla yhdessä ja pysyä yhdessä. Siksi täytyy löytää se oikea ihminen, eikä vain jotakin tavallista, Francesco pohti.