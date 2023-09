Maajussi-Kallen morsianehdokas yllättää kesken treffien: "En tunne kemiaa meidän välillä"

Vera puolestaan tiedustelee Kallelta, mikä tälle on tärkeää parisuhteessa. Kalle pohtii, että sekä henkisen ja fyysisen yhteyden löytäminen on tärkeää. Maajussin mielestä hänellä ja Veralla kemiat olivat kohdanneet tanssilattialla.

Morsianehdokas on kuitenkin asiasta eri mieltä.

– Hän on toiselta planeetalta, mutta jos hän on tullut tänne ja haluaisi olla samalta planeetalta, niin jos hänet saisi sopeutumaan tähän planeettaan. Sehän se juttu on, Kalle pohtii.