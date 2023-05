Veera paljastaa, mitä tapahtui, kun hän tapasi ensimmäisen kerran maajussi-Francescon: "Kamerat unohtuivat ympäriltä"

Kaudella Francescon sydäntä tavoittelee useampi puolisoehdokas, joista yksi on Veera.

– Harrastan surffausta, joka on Suomessa vähän eksoottisempi laji. Sen vuoksi tulee aika paljon reissattua, hän kertoo.

Veera kertoo yrittäneensä tuoda edellä mainitsemansa asiat ilmi Francescolle kirjoittamassaan kirjeessä. Hän kertoi kirjeessään, että Francescosta välittyi esittelyvideon kautta hyvä tunnelma ja energia, ja että he voisivat tulla juttuun keskenään.

– Mutta kyllä kerroin kirjeessä muistaakseni myös itsestäni, koska se on kuitenkin hänen ensikosketuksensa minuun. Yritin kertoa, minkälainen ihminen täällä toisella puolella on, mikä on minulle elämässä tärkeää ja millaiset arvoni ovat, mitä tykkään tehdä vapaa-ajalla ja niin edelleen.