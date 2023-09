Dramaattinen päätös! Maajussi-Aino keskeytti Maajussille morsian -kuvaukset – kertoo nyt, mitä tapahtui

Tällainen mies on haussa

Kumppani on edelleen haussa. Aino erosi kolme vuotta sitten lastensa isän kanssa, ja tämän jälkeen Ainon elämässä on ollut joitakin "lyhyempiä juttuja", mutta se oikea ei ole vielä osunut kohdalle.



– Etsin vakaata, aikuista ja turvallista ihmistä, jolla on oma elämä ja omat kiinnostuksenkohteet, Aino kuvailee.



– Minulla on oma päivätyö opettajana, kolme ihanaa lasta ja ystäviä. En tarvitse miestä välttämättä, mutta kuitenkin haluan.



Mikä kirjeissä sitten oli vikana? Katso yllä olevalta videolta, miten Aino kuvailee saamiensa kirjeiden sisältöä.