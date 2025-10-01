Maajussi-Ville joutui tekemään erikoisratkaisun farmiviikolla.

Maajussille morsian -ohjelmassa farmiviikot alkavat seitsemännessä jaksossa. Jakso on jo katsottavissa Katsomo+:ssa.

Ville ei omien sanojensa mukaan olen ihan perinteinen maajussi Suomessa, sillä tilahommat ovat talvisin Espanjassa. Näin ollen puolisoehdokkaat Outi, Maarit ja Teija eivät pääse farmiviikolla tekemään Suomessa niitä hommia, joita Ville yleensä tekee Espanjassa.

– Nyt täytyy vaan jotenkin yrittää ammentaa työelämästäni semmoisia asioita, mitä muutenkin itse arkielämässä täällä teen. Olen mielestäni hauskoja ja kivoja juttuja löytänyt. Pääsee vähän testaamaan, miten näiltä naisilta erityyppiset asiat luonnistaa, Ville kertoo.

Ville nostaa maljan ensimmäisenä puolisoehdokkaidensa kanssa.

– Villen enkeleille sitten malja ja Villelle kanssa varmaan vähän. Ihana saada kolme upeaa naista tänne vieraaksi, maajussi kippistelee.

Ville on kokenut epäonnea asuntoasioissa, jonka hän ilmoittaa puolisoehdokkailleen. Yksi puolisoehdokas myöntää olevansa pettynyt asiaan. Katso yllä oleva video.