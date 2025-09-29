Maajussille morsian -ohjelmassa on suurten valintojen aika, kun maajussit valitsevat puolisoehdokkaistaan farmiviikoille lähtijät. Maajussi-Ville valitsi mukaansa kolme naista.
Maajussille morsian -ohjelmassa maajussit valitsivat mukaansa farmiviikoille kolme puolisoehdokastaan. Maajussi-Ville, 58, on jakanut aikansa Espanjan Fuengirolan ja Salon välillä noin kymmenen vuoden ajan.
Teija pääsi Villen mukaan farmiviikoille.
Ville tekee pääasiassa töitä oman oliiviöljybisneksensä parissa sekä muotoilijana niin ikään omalle yritykselleen.
Maajussi-Ville valitsi mukaansa farmiviikoille 60-vuotiaan Teijan, 54-vuotiaan Outin ja kolmantena 56-vuotiaan Maaritin.
– Siinä pikatreffeillä tapahtui klik ja seuraavilla treffeillä klik klik eli ihastumiseni häneen voimistuu koko ajan, Ville sanoi.
Näin ollen 64-vuotias Sirpa joutui kotimatkalle.
– Valinta meni aivan oikein. Minulla on sellainen tunne, että Outi on Villen valittu, Sirpa pohti putoamisen jälkeen.