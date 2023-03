Maajussi-Villeä on patisteltu ohjelmaan harvinaisen ahkerasti: "Kukkakaupassakin myyjä sanoi"

Maajussille morsian -ohjelma tulee jälleen ja kahdeksan uutta rakkautta etsivää maajussia esiteltiin keskiviikkona 8. maaliskuuta. Mukana tulevalla kaudella on yhteensä kahdeksan eri ikäistä maajussia ympäri Suomen.

Yksi heistä on Simojoella asusteleva 32-vuotias Ville. Maajussi isännöi perinteikästä lammastilaa saaristossa, ja hän on kasvattanut lampaita seitsemän vuoden ajan. Lampaita onkin enemmän kuin muutama: jopa viitisensataa. Ville kertoo MTV Uutisille, että hänen elämäänsä määrittelevät pitkälti luonto ja vuodenajat. Keväällä lampaat viedään saaristoon tekemään maisemointityötä ja syksyllä haetaan takaisin tilalle roudalta suojaan.

Ville kertoo, että viidensadan lampaan joukosta hän tunnistaa suosikkinsa ulkonäön perusteella ja niillä on myös nimet. Moniin lampaista suhde on kuitenkin hieman etäisempi.

– Joku voi olla vähän harmaampi tai muuten jotenkin erikoisen värinen. Joku on sitten vähän kesympi ja tulee sitten moikkaamaan aina. Lampailla on tosi paljon luonne-eroja.

Joidenkin lampaiden kanssa Villelle on kehittynyt varsin tiivis suhde, sillä hän on esimerkiksi toiminut joillekin lampaista sijaisemona niiden ollessa pieniä.

– Jos niitä on vaikka tuttipullon kanssa kuusi kertaa päivässä ruokkinut maidonkorvikkeella kuukauden tai pidempäänkin niiden ollessa pieniä, niin kyllähän ne leimautuvat sitten enemmän. Mutta jotkut lampaat sitten ovat luonnostaan niin säikkyjä etteivät he hirveästi ihmisistä välitä.

Maajussille morsian -ohjelmaan Ville kertoo päätyneensä siskonsa miehen ilmoittamana. Kyseessä ei ollut kuitenkaan ainut ihminen, joka on maajussia ohjelmaan patistanut.

– Kukkakaupassakin myyjä sanoi, että "kyllä minä Ville ilmoitan sinut tähän ohjelmaan". On siitä jo niin paljon saanut kuulla, ettei ollut yllätys, että ilmoitti. Ehkä se oli yllätys, että tuli valituksi.

Villelle siskon miehen päätös ilmoittaa hänet ohjelmaan mukaan olikin mieluinen yllätys, sillä maajussin elämäntilanne on nyt sillä mallilla, että siihen mahtuisi puoliso. Ajankohta on Villen mukaan juuri nyt hyvä.

Maajussilla on takanaan useampia parisuhteita, joista osa on ollut pidempiä ja osa lyhyempiä. Ville toivoo, että tuleva puoliso ymmärtäisi, kuinka paljon hänen lammastilansa vaatii. Parisuhteessa Villen kanssa olisi siis tärkeää olla joustavuutta, puolin ja toisin. Ville toivoo parisuhdetta, jossa on luottamusta ja avoimuutta kaikenlaisille tunteille. Tulevaisuudessa Villen haaveissa siintää myös perhe.