Maajussi-Kalle sairastui vakavasti maatilan töissä – joutui luopumaan rakkaasta tilastaan: "Pienet tytöt tarvitsevat isäänsä"

48-vuotias Kalle Pöytyältä etsii Maajussille morsian -ohjelman tuoreella kaudella itselleen loppuelämän tanssipartneria, sillä hän viihtyy erinomaisesti tanssiparketilla. – Olen tanssimiehiä, ja tanssiminen on itselleni terapiamuoto. Sitten kun alkaa ahdistaa, niin tanssikengät jalkaan ja menoksi. Tanssin buggia, fuskua, foxia ja hidasta valssia, Kalle kertoo MTV Uutisille.

6- ja 8-vuotiaiden tyttöjen isä omistaa Pöytyällä ison sukutilan, jossa viljellään kauraa, rypsiä sekä hernettä. Suuri osa peltoalasta on kuitenkin vuokrattu nykyään muille, sillä Kallen terveys ei kestänyt maatilan töitä. – Arvot menivät uusiksi, ja minun oli luovuttava maatilan pitämisestä, kun terveys ei kestänyt pölyä. Pelastin sillä tavoin sekä tilan että oman terveyden. Nyt olen voinut paremmin, kun en joudu pölyssä olemaan, Kalle kertoo. – Ja pienet tytöt tarvitsevat isäänsä. Ne olivat ne ratkaisevat tekijät, Kalle jatkaa ääni sortuen. Päätöstään hän ei ole katunut päivääkään.

Kalle toteaa, että vanhassa maatilassa on runsaasti kunnostamista, jotta paikat pysyvät kunnossa. Kalle auttelee vielä jonkin verran tilan hommissa, mutta päivätöinään hän tekee autojen katsastuksia sekä maahantuontihuoltoja puimureille.

Hänen 6- ja 8-vuotiaat tyttärensä olivat tuolloin innolla odottamassa, josko he tapaisivat isänsä kumppaniehdokkaat farmiviikon aikana.



– Likat kyllä sopeutuvat mahdolliseen uuteen kumppaniin, he ovat sellaisia likkoja kyllä. Ja mahdollisesti he tapaavat kumppaniehdokkaat myös farmiviikolla, Kalle pohti.