Maajussi-Matti on oikea monitoimija – maanviljelijänä, yrittäjänä ja kanttorina toimiva mies kaipaa rakkautta työntäyteisen arjen keskelle

Yksi torstaina tv-ruudussa nähdyistä maajusseista on konnevetinen Matti, 31. Matti työskentelee maanviljelijänä äitinsä kotitilalla lapsuuden mummolassaan.

Matin mukaan rakkausrintamalla on ollut viime vuosina hiljaista. Hän etsii vierelleen kumppania, joka on aktiivinen, osaa keskustella ja jonka kanssa on helppo keksiä jutunjuurta.