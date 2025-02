Maajussi-Tuomas, 34, on herkkä romantikko, joka ei pelkää näyttää tunteitaan: "En pihtaa sitä"

Maajussille morsian -ohjelmassa tutustutaan savonlinnalaiseen Tuomakseen, joka etsii itselleen avointa ja rehellistä kumppania.

Maajussille morsian -ohjelmassa tavataan tänäkin vuonna liuta maajusseja, jotka ovat valmiita löytämään rinnalleen elämänsä rakkauden. Kauden ensimmäisessä jaksossa esitellään kahdeksan eri-ikäistä maajussia ympäri Suomea – sekä eräs Espanjassakin elämäänsä viettävä.

Yksi maajusseista on 34-vuotias savonlinnalainen Tuomas, joka on isännöinyt maitotilaa 2015 lähtien.

Tuomas kertoo päätyneensä Maajussille morsian -ohjelmaan varsin perinteisellä tavalla: ystäviensä ilmoittamana.

– En nyt ollut hirveästi yllättynyt siitä, on ollut aiemminkin kavereiden kanssa puhetta tuosta.

Maajussi-Tuomas kertoo olevansa herkkä, rehellisyyttä arvostava romantikko.

Ja aiemminkin oli ollut asiasta puhetta myös Maajussille morsian -ohjelman tuotannonkin kanssa, kun Tuomaksen kanssa keskusteltiin siitä jo ennen viime tuotantokautta. Tuolloin maajussin elämäntilanne ei kuitenkaan ollut sellainen, että hän olisi pystynyt lähtemään ohjelmaan mukaan.

Nyt tilanne on kuitenkin otollisempi. Eikä hän ystävillekään ole asiasta vihoitellut.

– Ystäväpiiri on sen verran hyvä, että he tietysti aina ajattelevat parastani. On se ihana, tämmöisellä asialla kun ollaan.

Tuomas kertoo olevansa tulevan kevään ja kesän suhteen hyvin odottavaisin tunnelmin. Hän on seurannut ohjelmaa tiiviisti sen ensimmäisistä tuotantokausista lähtien.

Itseään maajussi kuvailee rauhalliseksi, vastuuntuntoiseksi, sydämelliseksi ja toiset huomioon ottavaksi ihmiseksi.

– Tulen aika hyvin ihmisten kanssa toimeen.

Tuomaksella ei ole historiassaan kertomansa mukaan varsinaisesti vakavaa, pidempää parisuhdetta.

– Ne ovat olleet sellaisia lyhkäisiä, muutaman kuukauden, mitä tässä nyt on ollut vuosien aikaan näitä.

– On kyllä tullut tässä viime vuodet etsittyä sitä, mutta se ei ole vaan tullut vastaan sitten se oikea.

Tulevan kumppanin tulisi olla avoin, rehellinen, maanläheinen ja eläinrakas ihminen, joka viihtyisi maalla Tuomaksen kanssa.

Plussaa voisi olla myös se, jos puoliso tykkäisi tehdä yhdessä Tuomaksen kanssa hänen tilansa töitä, mutta se ei ole kuitenkaan millään lailla välttämättömyys, sillä Tuomaksen tilan työkuviot pyörivät kyllä nyt jo tarpeeksi hyvin.

– Mutta tottakai yhdessä olisi aina mukava tehdä hommia.

Erityisen tärkeänä piirteenä Tuomas pitää rehellisyyttä, sekä suorapuheisuutta. Hän toivoo, että parisuhteessa pystyttäisiin puhumaan mistä tahansa, myös vaikeista asioista.

Yksi haave siintää myös Tuomaksen mielessä: hän toivoisi saavansa perheen ja omia lapsia. Hän ei näe esteenä sitä, etteikö tulevalla kumppanilla voisi olla entuudestaan omia lapsia.

Tuomas pitää myös tärkeänä sitä, että yhteisen ajan lisäksi parisuhteessa olisi tilaa myös omille asioille: harrastuksille sekä ystäville.

– Pitää sitä omaa aikaakin olla itselleen.

Kumppanina Tuomas olisi oman arvionsa mukaan huomaavainen ja kuuntelisi aina mielellään puolisonsa ilot ja surut, sekä olisi tukena. Maajussi kuvailee olevansa itse melko herkkä.

– En pelkää näyttää tunteitani. Jos on paha olo, että itkettää, niin sitten minä itken kyllä ihan avoimesti. En pihtaa sitä. Ei siinä ole mielestäni mitään hävettävää, jos aikuinen mies itkee.

Tuomas vihjaa kokevansa, että hänessä on jonkin verran romantikon vikaa. Romantiikkaa voi maajussin mukaan löytyä hyvin arkisistakin hetkistä.

– Voipi toisen vaikka kopata töiden jälkeen kainaloon, katsoa yhdessä telkkaria ja sitten siinä vaikka suukon muiskauttaa. Pieniä asioita.

Maajussille morsian -esittelyjakso keskiviikkona 26. helmikuuta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.