Maajussi-Antti kertoo, mitä tapahtui Maajussille morsian -ohjelman kuvausten jälkeen.
Maajussille morsian -ohjelman farmiviikon päätösjaksossa maajussi-Antti valitsi puolisoehdokkaiden joukosta Matildan ja pari jatkoi tutustumista ohjelman kuvausten jälkeen.
Antilla on iloisia uutisia kerrottavana ohjelman juontajalle Vappu Pimiälle Mitä heille kuuluu nyt? -jaksossa.
– Siinä vaiheessa, kun kameramiehet häipyivät, niin sitä lähdettiin suoriltaan iltanavetalle. Tiesin, että siitä se alkaa, voisiko sanoa vuoristorata. Saa sanoa, että vuoristorata on pääsääntöisesti ollut ihan ylämäkeä tähän mennessä, Antti kertoo.
– Sen pystyy sanoa, että molemmat ollaan rakastuttu toisiimme, Antti jatkaa hymyillen.