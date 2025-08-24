Tältä näyttää maajussi-Kallen ja Niinan parisuhdeaika: "Harvinaista herkkua"

9:00imgMaajussi-Kalle ja Niina kertovat suhteensa alusta – mikä oli ensimmäinen asia, jonka pariskunta teki julkisesti yhdessä?
Julkaistu 24.08.2025 18:03
Toimittajan kuva
Rebeca Romero

rebeca.romero@mtv.fi

Maajussi-pari Kalle ja Niina pääsivät viettämään omannäköistään parisuhdeaikaa kiireisen vauva-arjen keskellä. 

Maajussi-Kalle Linkki ja hänen vaimonsa Niina Wusch Linkki pääsivät irrottautumaan hetkeksi vauva-arjesta. Pariskunta päätti pyhittää yhteisen ajan matsähommille. Niina Wusch Linkki jakoi kuvia pariskunnan metsätreffeiltä.

Päästiin metsähommiin yhdessä pitkästä aikaa! Käytiin raivaamassa yksi metsätie, jotta siitä pääsee taas kulkemaan syrjäisemmälle metsäpalstalle. 

Juuri nyt on harvinaista herkkua päästä tekemään yhdessä isompia hommia ja onhan tämä tämmöinen yhdessä tekeminen vaan niin parasta parisuhdeaikaa edelleen! Ja kaiken lisäksi tiiminä hommat hoituu puolet nopeammin. Kiitos tukiverkot, kun mahdollistatte, Niina kirjoittaa Instagramissa. 

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä. 

Vuonna 2021 Maajussille morsian -ohjelmassa rakastuneet Kalle Linkki ja Niina Wunsch Linkki saivat maaliskuun lopulla esikoislapsensa. Pariskunta meni naimisiin heinäkuussa 2023.

Lue myös: Maajussille morsian -pari Kalle ja Niina juhlistavat ensimmäistä hääpäivää – julkaisivat herkän otoksen

Lisää aiheesta:

Maajussi-Kallen puoliso Niina suloisissa kuvissa vauvansa kanssa: "Jokainen päivä on pieniä suuria ihmeitä täynnä"Herkkä otos julki! Maajussille morsian -pari juhlisti hääpäiväänsäMaajussi-Kallen Niina-puoliso esittelee pariskunnan vauva-arkea: "Tätä on niin odotettu"Tuoreet vanhemmat maajussi-Kalle ja Niina tekivät ison päätöksenMaajussi-Kalle ja Niina romanttisissa otoksissa: "Menen edelleen sanattomaksi näitä kuvia katsellessa"Hempeitä kuvia! Jutta ja Juha Larm ovat edelleen kuin vastarakastuneet – suhde alkoi ystävyydestä
Maajussille morsianTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Maajussille morsian