Tältä näyttää maajussi-Kallen ja Niinan parisuhdeaika: "Harvinaista herkkua"

Maajussi-pari Kalle ja Niina pääsivät viettämään omannäköistään parisuhdeaikaa kiireisen vauva-arjen keskellä.

Maajussi-Kalle Linkki ja hänen vaimonsa Niina Wusch Linkki pääsivät irrottautumaan hetkeksi vauva-arjesta. Pariskunta päätti pyhittää yhteisen ajan matsähommille. Niina Wusch Linkki jakoi kuvia pariskunnan metsätreffeiltä.

– Päästiin metsähommiin yhdessä pitkästä aikaa! Käytiin raivaamassa yksi metsätie, jotta siitä pääsee taas kulkemaan syrjäisemmälle metsäpalstalle.

– Juuri nyt on harvinaista herkkua päästä tekemään yhdessä isompia hommia ja onhan tämä tämmöinen yhdessä tekeminen vaan niin parasta parisuhdeaikaa edelleen! Ja kaiken lisäksi tiiminä hommat hoituu puolet nopeammin. Kiitos tukiverkot, kun mahdollistatte, Niina kirjoittaa Instagramissa.

Vuonna 2021 Maajussille morsian -ohjelmassa rakastuneet Kalle Linkki ja Niina Wunsch Linkki saivat maaliskuun lopulla esikoislapsensa. Pariskunta meni naimisiin heinäkuussa 2023.