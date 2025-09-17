Chilen MM-rallissa neljänneksi sijoittuneenThierry Neuvillen kakkossija kisan päättäneellä Power Stagella oli Hyundaille viime viikonlopun harvoja valopilkkuja. Hallitseva maailmanmestari on huolissaan tiiminsä tilanteesta.

Hyundailla oli Chilessä viiden erikoiskokeen jälkeen jopa kolmoisjohto. Kisaa johtanut Ott Tänak keskeytti perjantain päätöspätkällä moottorivikaan, eivätkä perässä olleet Adrien Fourmaux ja Neuville pystyneet enää lauantaina vastaamaan Toyotan Sebastien Ogierin ja Elfyn Evansin vauhtiin.

Toyota kuittasi kisasta Ogierin johdolla kaksoisvoiton ja kasvatti MM-johtonsa valmistajien sarjassa jo 125 pisteeseen. Myös kuljettajien mestaruustaistelu alkaa olla vain Toyota-kolmikon kauppa. Evans on kahden pisteen päässä Ogierista, Kalle Rovanperä 21:n.

Tänakilla eroa Ogieriin on viime viikonlopun keskeytyksestä johtuen jo 43, Neuvillella 58 pistettä.

– Olimme todella kaukana kilpailijoistamme tänä viikonloppuna. Oli jopa vaikeaa lyödä tiimikavereitamme, erityisesti Adrienia, jonka kanssa taistelimme koko viikonlopun. Toyotaan nähden olimme erittäin kaukana, Neuville sanoi Chilen MM-rallin jälkeen belgialaisen RTBF:n mukaan.

– Oli ällistyttävää nähdä erot taas tänä viikonloppuna. Se on turhauttavaa ja suoraan sanottuna huolestuttavaa.

Neuvillen tapauksessa lähes 60 pisteen takamatka on siihen nähden yllättävä, että hän on keskeyttänyt tällä kaudella vain kerran. Tosin kesäkuussa Sardiniassa sattunut keskeytys kirpaisi sitäkin enemmän: Neuville arvioi perjantaina iltapäivällä hypyn väärin, kolhi autonsa kovassa vauhdissa kivimuuriin ja keskeytti kärkipaikalta.

Neuvillen edellinen kausi kokonaan ilman voittoa oli 2015.

– Yritämme saavuttaa ainakin yhden voiton tänä vuonna. Tiedämme, ettei se ole helppoa, mutta olemme toiveikkaita. Toyota on voittanut kymmenen kisaa, Hyundai yhden. Tämä kertoo kaiken.

Vuodesta 2014 lähtien Hyundaita edustaneen Neuvillen mukaan nykytrendi on seurausta pitkään jatkuneesta epävarmuudesta korealaisvalmistajan MM-ralliohjelmaan liittyen. Hyundai vahvisti vasta heinäkuun lopussa olevansa MM-sarjassa mukana myös ensi kaudella.

– Kaikki tiimissä antavat kaikkensa. Maksamme hintaa muutamasta viime kuukaudesta, kun ohjelman ympärillä oli paljon epävarmuutta. Monet pelkäsivät menettävänsä työnsä, ja jotkut lähtivätkin muualle. Kun saimme homman taas toimimaan, olimme menettäneet arvokasta aikaa.

– En ole varma, löydämmekö kovin nopeati ratkaisuja. Toivomme olevamme jossain rallissa kilpailukykyisiä tai ainakin, että emme olisi liian kaukana, jotta voisimme edes silloin tällöin kiusata Toyotaa – päästä ehkä vielä palkintokorokkeellekin. Ja ehkä, ainakin toivon niin, saavutamme myös voiton.

Neuville jatkaa Hyundailla myös ensi kaudella. Hän solmi syksyllä 2024 tiimin kanssa yksivuotisen jatkosopimuksen, johon sisältyi myös optiovuosi tai -vuosia.