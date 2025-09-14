Maailman nopeimman naisen ja miehet tittelit jaetaan Tokion MM-kisoissa sunnuntaina. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä antaa ennakkonäkemyksensä.

Evilä poimi lauantaina käydyistä alkueristä useita mielenkiintoisia mausteita sunnuntain välieriin ja finaaleihin.

Eniten häntä sykähdytti kahden yllättäjän esitykset miesten puolella. Evilä puhuukin african powerista. Hän viittaa ennätysaikansa tehneisiin Etelä-Afrikan Gift Leotlelaan (9,87) ja Nigerian Kayinsola Ajayiin (9,88) – alkuerien nopeimpiin miehiin.

– Olivathan nämä todella isot juoksut afrikkalaisilta. He pääsivät vetämään rennosti.

– Se pistää pelin mielenkiintoiseksi, jos Afrikan kaverit pystyvät toisintamaan alkuerävetonsa sunnuntaina. Se sekoittaisi pakkaa kivasti, Evilä jatkaa.

Suosikit löytyvät kuitenkin Jamaikan ja Yhdysvaltojen väreistä. Oblique Seville juoksi surkealla reaktiolla 9,93, mikä tietää Evilän mukaan alle 9,80:n kuntoa. Sevillen kohdalla asiantuntijaa arveluttaa hermojen pitävyys.

– Kishane Thompson juoksi mukavuusalueella (ajan 9,95), tosi helposti.

Puolustava maailmanmestari Noah Lyles on toipunut kauden mittaan nilkkavammasta. Hän päästelikin kovaa maaliviivalle saakka kisarutiinin kerryttämiseksi – 9,95.

– Lyles pääsee muiden ihon alle. Hänen sirkustemppunsa aiheuttavat sen, että osa suoriutuu alle oman tasonsa.

– Lisäksi hän on arvokisoissa aina järkyttävä kova, Evilä kehuu.

Naisten puolella välieriin vaadittiin aika 11,25:n pintaan, joten vauhtia riitti. Joukosta erottui kuitenkin kaksi selvää suosikkia.

– Julien Alfred (10,93) ja Melissa Jefferson-Wooden (10,99) etunenässä esiintyivät todella upeasti. He ovat nyt edellä muita.

Lähimmiksi uhkaajiksi Evilä nimeää kahden vuoden takaisten MM-kisojen kovimmat, Sha’Carri Richardsonin ja Shericka Jacksonin.

– Hallitseva maailmanmestarikin (Richardson) alkaa osoittaa heräämisen merkkejä, Evilä summaa.

Naisten satasen välierät juostaan sunnuntaina kello 14.20, finaali kello 16.13. Miesten vastaavat kilpailut käydään kello 14.43 ja 16.20. Kisaohjelmaan pääset tästä linkistä!