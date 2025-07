Tulikuuma kattaus! Asiantuntijalta mehukasta puhetta huippuillasta – "Tosi kova"

Yleisurheilun Timanttiliiga jatkuu lauantaina Lontoon kilpailulla. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä nosti esiin viisi mielenkiintoista lajia, joita kannattaa huiman yleisurheilupäivän aikana seurata.

Miesten 1 500 metriä

Lontoon Timanttiliiga-illan huipentaa miesten 1 500 metriä, jossa nähdään liuta kovia brittijuoksijoita – maailmanmestari Josh Kerr etunenässä.

– Se on tosi kova. Kisaennätys on ihan varmasti vaarassa ja alle 3.30 vauhti on mahdollista. Briteillä on omat tosi kovat keskinäiset mittelöt Josh Kerrin johdalla. Sielläkin ihan ilman muuta säkenöi, Evilä ennakoi.

Miesten kiekonheitto

Miesten kiekkokisassa nähdään lähes kaikki lajin parhaat urheilijat. Heittohäkissä nähdään maailmanennätysmies Mykolas Alekna haastajinaan yli 70 metriä tällä kaudella heittäneet Kristjan Ceh, Lawrence Okoye ja Daniel Ståhl.

– Kenttäennätys (68,56) on uhattuna. Arvokisafinaalin siinäkin oikeastaan. Kaikki muut ovat paikalla, mutta Matthew Denny puuttuu. Kyllä miesten limppu liitää varmasti tosi koviin lukemiin, Evilä toteaa.

Naisten seiväs

Naisten seipäässä kotiyleisön suosikki Molly Caudery hyppää vasta kesän kolmannen seiväskilpailunsa. Evilä uskoo, että kotiyleisöstä voimaa ammentava Caudery ja USA:n Katie Moon tulevat tarjoilemaan Lontoossa väkevän seiväsnäytöksen.

Miesten 100 metriä

Yksi illan odotetuimmista lajeista on miesten 100 metriä. Supertähti Noah Lyles avasi kisakautensa 200 metrillä jo viime viikolla Monacossa, mutta Lontoossa Lyles juoksee kauden ensimmäisen satasensa.

Lylesin lisäksi lähtöviivalla nähdään kovia nimiä. Jamaikan Ackeem Blake ja Oblique Seville ovat kumpikin juosseet tällä kaudella jo alle 9,90 sekunnin.

Etelä-Afrikan Akani Simbine puolestaan on voittanut kaikki kauden kolme Timanttiliigan kilpailua.

– Noah palasi ison veden takaa takaisin tänne ja osoitti nilkkavamman jäljiltä olevansa erinomaisessa kunnossa. Kaarrejuoksu oli sen verran vakuuttavaa, että kyllä miesten satasella Simbine saa tehdä melkoisia taikatemppuja, jotta pystyy Noahin voittamaan. Tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen otatus.

– Kun siihen pistää vielä vahvasti Eugenessa lopettaneen Zharnel Hughesin ja Oblique Sevillen, joka oli erinomainen pienistä jalkavaivoista huolimatta maansa mestaruuskisoissa, niin kyllähän se miesten satanen säkenöi, Evilä hehkuttaa.

Jos olosuhteet ovat Lontoossa kunnossa, ei Evilä näe mitään syytä sille, miksei lauantaina nähtäisi jopa 9,8 alkuinen voittoaika.

– Lujaa täytyy juosta. Siellä on ukkoja, jotka ovat jo 9,8 pystyneet paukuttamaan. Kyllä tässä haetaan sellaista statementia Tokion MM-kisojakin ajatellen. Ei nämä kaverit kauhean usein samaan aikaan ole viivalla. Tässä on myös pientä henkien taistoa, että katsotaan, millainen habitus on, kun telineisiin kyyristytään. Onko fokus omassa tekemisessä vai aletaanko miettiä liikaa naapuriradan juttuja?

– Tunnelmasta ei ole kiinni, radasta ei ole kiinni, äijien kunnosta ei ole kiinni. Jos päästään pikkuisenkin nollatuuliin, niin kyllä 9,8-alkuisiin on mahdollisuus, Evilä painottaa.

Lähetys Lontoon Timanttiliigasta käynnistyy lauantaina MTV Katsomossa ja MTV Urheilu 1 -kanavalla kello 16.00.