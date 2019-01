Malesialaisperhe ajeli Rovaniemellä Ford Focuksellaan hiihtolatua, kunnes jumittui lumeen – hiihtäjät ottivat tilanteen huumorilla: "Kukaan ei raivonnut, vaan kaikilla oli naurussa pitelemistä"

Joka kymmenes hiihtäjä on arvion mukaan kokenut laturaivoa. Valtaosiltaan laturaivo on laduilla huutelua, mutta tönimistä ja sauvoilla tökkimistäkin on ollut, kertoo laturaivosta ilmoituksia työkseen lukeva Tukesin ylitarkastaja Jaakko Leinonen. Huvittavia tilanteita ladulla on sattunut erityisesti turisteille.