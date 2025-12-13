Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen MM-leiriryhmä on nimetty. Mukana on tässä vaiheessa 25 nimeä. MM-kisat alkavat Nuorten Leijonien osalta tapaninpäivänä Tanskaa vastaan.
Leiriryhmä matkustaa maanantaina Yhdysvaltoihin. Lopullinen MM-joukkue nimetään leirityksen päätteeksi.
Viime kisoissa loistavasti torjunut Petteri Rimpinen on odotetusti mukana. Leiriryhmä koostuu pääosin SM-liigapelaajista, mutta Pohjois-Amerikan sarjoista mukana on yksi puolustaja ja kuusi hyökkääjää.
Suomi pelasi viime vuoden MM-kisoissa finaalissa, jonka se hävisi jatkoajalla USA:lle.
Tänä vuonna Nuoret Leijonat avaa taipaleensa B-lohkossa, jossa vastaan asettuvat Tshekki, Kanada, Latvia ja Tanska.
Suomen MM-leiriryhmä:
Maalivahdit:
Kerkola Patrik, KalPa Kuopio
Rimpinen Petteri, Kiekko-Espoo
Saarinen Kim, HPK Hämeenlinna
Puolustajat:
Boelius Lasse, Ässät Pori
Jokinen Mitja, TPS Turku
Kiviharju Aron, HIFK Helsinki
Nieminen Daniel, Pelicans Lahti
Nykyri Niklas, HIFK Helsinki
Piiparinen Juho, Tappara Tampere
Väisänen Veeti, Medicine Hat Tigers WHL
Välilä Arttu, Lukko Rauma
Hyökkääjät:
Hemming Emil, Barrie Colts OHL
Joki Atte, Lukko Rauma
Kalto Onni, Oshawa Generals OHL
Koivu Aatos, TPS Turku
Kuhta Jasper, Ottawa 67's OHL
Miettinen Julius, Everett Silvertips WHL
Pikkarainen Kasper, TPS Turku
Ruohonen Heikki, Harvard University NCAA
Saarelainen Joona, KalPa Kuopio
Suvanto Oliver, Tappara Tampere
Tuuva Leo, Lukko Rauma
Vanhanen Matias, Everett Silvertips WHL
Vesterinen Roope, HPK Hämeenlinna
Westergård Max, Frölunda SWE