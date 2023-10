Luottoluokittaja Moody's asetti Israelin tarkkailuun – "Konfliktin vakavuus lisää luottovaikutuksen mahdollisuutta"

"Luottoprofiili on osoittautunut sitkeäksi"

Israel on tehnyt Gazan kaistalle lukuisia ilmaiskuja sen jälkeen, kun Hamasin taistelijat tekivät yllätyshyökkäyksen Israeliin pari viikkoa sitten. Tuhansien on kerrottu kuolleen konfliktissa.



Moody's ilmoitti, että se aikoo konfliktin vuoksi tarkistaa muun muassa Israelin valtion pitkän aikavälin ulkomaan- ja paikallisvaluutan luottoluokitukset.



– Israelin luottoprofiili on menneisyydessä osoittautunut sitkeäksi terrori-iskujen ja sotilaallisten konfliktien edessä, luottoluokittaja sanoi.



– Nykyisen sotilaallisen konfliktin vakavuus lisää kuitenkin pitkäaikaisen ja merkittävän luottovaikutuksen mahdollisuutta, se lisäsi.