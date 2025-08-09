Gazassa yli 10 ihmistä on kuollut aliravitsemukseen vuorokauden sisällä

Gazan viranomaisten mukaan yli 10 ihmistä on kuollut aliravitsemukseen vuorokauden sisällä.
Gazan terveysministeriön mukaan yli kymmenen ihmistä on kuollut aliravitsemukseen Gazan kaistalla viimeksi kuluneen vuorokauden aikana.
Ministeriön lausunnosta raportoivat muun muassa israelilaislehti Haaretz ja qatarilainen al-Jazeera.
Lisäksi terveysministeriön mukaan vuorokauden kuluessa liki 40 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa. Lausunnon mukaan yli 20 ihmistä kuoli lähellä humanitaarisen avun jakelupisteitä.
Israelin pommittama Gazan kaista on nälänhädän kynnyksellä. Ruokaturvallisuutta seuraava IPC-järjestö varoitti asiasta viime viikolla.