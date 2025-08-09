Gazassa yli 10 ihmistä on kuollut aliravitsemukseen vuorokauden sisällä

Mielenosoitus Gazan puolesta
Mielenosoitus 8.elokuuta 2025 New Yorkissa. Mielenosoittajat muun muassa vaativat nälänhädän lakkauttamista.STELLA Pictures / ddp
Julkaistu 24 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Gazan viranomaisten mukaan yli 10 ihmistä on kuollut aliravitsemukseen vuorokauden sisällä.

Gazan terveysministeriön mukaan yli kymmenen ihmistä on kuollut aliravitsemukseen Gazan kaistalla viimeksi kuluneen vuorokauden aikana. 

Ministeriön lausunnosta raportoivat muun muassa israelilaislehti Haaretz ja qatarilainen al-Jazeera.

Lisäksi terveysministeriön mukaan vuorokauden kuluessa liki 40 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa. Lausunnon mukaan yli 20 ihmistä kuoli lähellä humanitaarisen avun jakelupisteitä.

Israelin pommittama Gazan kaista on nälänhädän kynnyksellä. Ruokaturvallisuutta seuraava IPC-järjestö varoitti asiasta viime viikolla.

Lisää aiheesta:

Gazan terveysministeriö: 14 ihmistä kuollut aliravitsemukseen vuorokaudessaIsrael: Gazassa jaettiin eilen yli 120 rekkalastillista avustustarvikkeitaJärjestöt varoittavat massanälkiintymisestä Gazassa – Israel kiistää nälänhädänAinakin 70 lasta kuollut Israelin iskuissa Gazaan viime päivinäYK:n järjestön avustusvarastoon osui isku Gazassa – yksi kuoli ja yli 20 haavoittuiGazan terveysministeriö: Kymmenen lasta kuollut nälkään ja janoon
GazaIsraelin ja Hamasin sotaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Gaza