Luottoluokituslaitos piti Suomen luottoluokituksen ennallaan ja näkymät vakaina – taloudellinen toipuminen verrokkimaita hitaampaa

Suomen taloudellinen toipuminen on Fitchin arvion mukaan hitaampaa kuin AA-luokitetuilla verrokkimailla. Tämä johtuu osittain siitä, että laskusuhdanne on Suomessa ollut verrokkimaita matalampi. Toisaalta myös keskipitkän aikavälin kasvupotentiaali on luokittajan mukaan Suomessa verrokkeja heikompi.