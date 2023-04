Fitch laski Ranskan luottoluokitusta, vaarassa heikentyä entisestään

Luottoluokituslaitos Fitch Ratings on laskenut Ranskan velkakelpoisuusluokitusta. Ranskan luokitus laski AA:sta ja on nyt AA-.

Valtiovarainministerin mielestä arvio pessimistinen

Ranskassa on järjestetty laajoja mielenosoituksia, joissa on vastustettu kiisteltyä eläkeuudistusta. Macronin mukaan eläkeuudistukset ovat välttämättömiä, jotta maan eläkejärjestelmä olisi taloudellisesti kannattava. Hänen suosionsa on kuitenkin romahtanut varsinkin sen jälkeen, kun hän allekirjoitti eripuraa aiheuttaneen eläkeuudistuksensa.