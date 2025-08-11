Norjan öljyrahasto myy sijoituksiaan israelilaisyhtiöihin

AOP Nicolai Tangen
Norges Bank Investment Managementin johtaja Nicolai Tangen kuvattuna tammikuussa 2025. Hänen mukaansa rahasto myi sijoituksiaan vastauksena "poikkeuksellisiin olosuhteisiin".
Julkaistu 52 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Uutistoimisto Reutersin mukaan rahastolla oli 30. kesäkuuta omistuksia 61 israelilaisessa yrityksessä.

Norjan valtion eläkerahasto ilmoittaa myyvänsä sijoituksensa 11 israelilaisyhtiöön. Ilmoitus sijoitusten myymisestä tuli sen jälkeen, kun rahaston raportoitiin sijoittaneen israelilaiseen suihkumoottorivalmistajaan Gazan sodan aikana.

Kyseinen konserni on tarjonnut Israelin asevoimille muun muassa hävittäjien huoltopalveluita, kertoo uutistoimisto Reuters.

Rahastoa hallinnoivan Norges Bank Investment Managementin johtaja Nicolai Tangenin mukaan rahasto myi sijoituksiaan vastauksena "poikkeuksellisiin olosuhteisiin".

– Gazan tilanne on vakava humanitaarinen kriisi. Olemme sijoittaneet yrityksiin, jotka toimivat sotaa käyvässä maassa, ja olosuhteet Länsirannalla ja Gazassa ovat viime aikoina pahentuneet, Tangen sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Reutersin mukaan rahastolla oli 30. kesäkuuta omistuksia 61 israelilaisessa yrityksessä. Rahasto ei nimennyt tarkemmin israelilaisyrityksiä, joista se luopuu.

Norjan eläkerahasto on maailman suurin valtionrahasto, johon talletetaan valtion öljy- ja kaasutoiminnasta saamat tulot.

