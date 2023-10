CNN: Rafahin rajanylityspaikka tuskin aukeaa tänään – humanitaarista apua tulenarkaan Gazaan ehkä viikonloppuna

Egyptiläislähteet kertoivat eilen, että Rafahin rajanylityspaikka olisi määrä avata tänään perjantaina. Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on maininnut perjantain mahdollisena avautumispäivänä.



CNN:n mukaan yhdysvaltalaisvirkamiehet odottavat nyt, että ensimmäinen rekkasaattue pääsisi ylittämään rajan Gazaan viikonloppuna, mahdollisesti lauantaina.



– En laittaisi rahojani likoon, että ne rekat menevät läpi perjantaina, eräs neuvotteluja tunteva lähde kertoi uutiskanavalle.



Lähteen mukaan Egyptin puolella puskurivyöhykettä on täytynyt tehdä tietöitä, minkä lisäksi on paljon muuta selvitettävää, jotta avun jatkuminen voidaan varmistaa.



Israel asetti aiemmin tässä kuussa Gazan täyteen saartoon. YK:n mukaan alueelta ovat loppumassa vesi, sähkö, ruoka ja lääkkeet.

Lähde: Tilanne erittäin tulenarka

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Uutiskanavan lähde kuvailee tilanteen olevan erittäin tulenarka. Ihmiset Gazassa ovat odottaneet saavansa ruokaa, lääkkeitä ja vettä. Jos heille kerrotaan, että 20 rekkaa on tulossa, eikä ole tietoa seuraavasta toimituksesta, luo tämä lähteen mukaan todella vaarallisen tilanteen.



– Jos olisin siinä tilanteessa, että en uskoisi kuorma-autoja olevan enempää, tekisin kaikkeni saadakseni sen, mitä sisällä on, hän lisää.



Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Matt Miller sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että Yhdysvaltain Lähi-idän humanitaarisen avun erityislähettiläs David Satterfield on paikan päällä neuvottelemassa israelilaisten kanssa.



Miller ei halunnut ottaa avustusrekkoihin liittyen kantaa siihen, miltä sopimus avustustoimituksista tarkalleen näyttäisi, koska tästä käydään vielä neuvotteluja.

Parikymmentä rekkaa päästettäneen Gazaan