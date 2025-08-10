Yli 500 mielenosoittajaa otettiin kiinni Lontoossa

Lontoon poliisi kertoi sunnuntaina ottaneensa kiinni satoja mielenosoittajia.
Kiinniotetut mielenosoittajat osallistuivat tukimielenosoitukseen, joka oli järjestetty maassa kielletylle Palestiina-ryhmälle.
Määrä nousi lauantaina ilmoitetuista kiinniotoista, joita kerrottiin olleen yli 360.
Lisäksi poliisi otti kiinni kymmenen ihmistä muista rikoksista epäiltynä. Näistä kuutta epäiltiin poliisin mukaan poliiseihin kohdistuneista pahoinpitelyistä. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut pahoinpitelyissä vakavasti.
Britannian hallitus kielsi Palestine Action -ryhmän aiemmin tänä kesänä terrorismilain nojalla. Kiellon myötä myös tuen osoittamisesta ryhmälle tuli rikos.
Mielenosoituksen järjesti Defend Our Juries -niminen kampanjaryhmä, joka ajaa hallituksen päätöksen kumoamista.
Järjestäjien mukaan paikalle Lontoon Westminsteriin saapui lauantaina jopa 700 ihmistä.