Yli 500 mielenosoittajaa otettiin kiinni Lontoossa

palee
Julkaistu 10.08.2025 18:54

MTV UUTISET – STT

Lontoon poliisi kertoi sunnuntaina ottaneensa kiinni satoja mielenosoittajia.

Kiinniotetut mielenosoittajat osallistuivat tukimielenosoitukseen, joka oli järjestetty maassa kielletylle Palestiina-ryhmälle.

Määrä nousi lauantaina ilmoitetuista kiinniotoista, joita kerrottiin olleen yli 360.

Lisäksi poliisi otti kiinni kymmenen ihmistä muista rikoksista epäiltynä. Näistä kuutta epäiltiin poliisin mukaan poliiseihin kohdistuneista pahoinpitelyistä. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut pahoinpitelyissä vakavasti.

Britannian hallitus kielsi Palestine Action -ryhmän aiemmin tänä kesänä terrorismilain nojalla. Kiellon myötä myös tuen osoittamisesta ryhmälle tuli rikos.

Mielenosoituksen järjesti Defend Our Juries -niminen kampanjaryhmä, joka ajaa hallituksen päätöksen kumoamista.

Järjestäjien mukaan paikalle Lontoon Westminsteriin saapui lauantaina jopa 700 ihmistä.

Lue myös: Yhä useampi valtio tuomitsee Israelin suunnitelmat laajentaa hyökkäystään Gazassa

Netanjahu: Israelilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin laajentaa hyökkäystään Gazassa

Lisää aiheesta:

Terroristisena kielletyn Palestiina-ryhmän mielenosoittajia otettiin kiinni LontoossaBritanniassa otettu useita ihmisiä kiinni tuen osoittamisesta kielletylle ryhmälle: "Meitä ei estetä"BBC: Cobra-hätätilaryhmä koolle Britannian mellakoiden vuoksiYli 90 pidätetty Britanniassa lauantain mellakoiden jäljiltä – poliisin mukaan levottomuuksille on odotettavissa jatkoaPoliisi otti kiinni yli sata mielenosoittajaa Amsterdamin yliopistollaMielenosoittajat vastustivat poliisin valtaoikeuksien lisäämistä Britanniassa – useita poliiseja loukkaantui
MielenosoitusLontooIsraelin ja Hamasin sotaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Mielenosoitus