Valkea joulu on jäämässä haaveeksi ainakin miljoonalle suomalaiselle.
Etelä-Suomessa pitkään jatkunut pilvinen ja vesisateinen sää vaihtuu ainakin hetkeksi pakkaseen, mutta lunta ei juuri ole näköpiirissä.
Meteorologi Pekka Poudan mukaan kylmenemisen myötä ei ole kovin paljoa tullut lunta Etelä-Suomeen.
– Vähän väriä iloksi sinne tänne, Pouta sanoo.
Lunta on harvinaisen vähän myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
Poudan mukaan seuraava lumisade kulkee Pohjois-Suomen ylitse.
Aattopäivä on vielä enimmäkseen pakkasta, mutta joulupäivänä lämpenee.
Poudan mukaan etelässä on tiistaina pilvistä ja Lapin ylitse kulkee lumisade.
– Huonoin ajokeli on iltapäivällä Kainuun seudulla.
Kontrasti Pohjois-Suomen lumimaisemien ja etelän harmauden välillä on tänä vuonna ollut huomattavan suuri.
Helsingin Kaisaniemessä on Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan koko joulukuussa ollut yhteensä 15,5 tuntia selkeää säätä ja niistäkin vain vajaat kahdeksan tuntia päiväsaikaan.
Lumettomuutta ja harmautta harmitellessa moni etelän asukki unohtaa karun faktan. Tilastollisesti vain joka toinen joulu on rannikolla valkea noin Porvoosta Närpiöön ulottuvalla alueella.