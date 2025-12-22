Erityisesti Etelä- ja Keski-Euroopassa tullaan kokemaan vuodenaikaan nähden jäätävää säätä. Ajoittain on luvassa lumisateita ja pakkasasteita Välimeren maita myöden.
Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut tuoreimman kuukausiennusteen 21. joulukuuta. Ennuste on tehty 19. tammikuuta asti.
Ennustettavuus on ensimmäisellä tarkasteluviikolla hyvä, mutta laskee nopeasti tulevina viikkoina, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kertoo blogissaan.
Mäntykannas kirjoittaa, että on todennäköistä, että erityisesti Etelä- ja Keski-Euroopassa koetaan vuodenaikaan nähden hyytävää säätä. Ajoittain on luvassa lumisateita ja pakkasasteita Välimeren maita myöden.
Pohjois-Euroopassa, kuten Suomessa, ennustettavuus on jo jouluviikon jälkeen heikompi, sillä Suomen länsipuolelle muodostunut korkeapaine saattaa muuttaa arvaamattomasti sijaintiaan. Suuretkin vaihtelut lämpöasteista pakkasiin ja lumipyryihin ovat mahdollisia ensi viikosta alkaen myös maan eteläosassa.
Aiemmin kerroimme, että jouluaattona sää näyttää aavistuksen verran lauhtuvan. Joulupäivänä tai viimeistään tapaninpäivänä edessä näyttää olevan "hurja lauhtuminen".
– Föhn-tuuli puskee päälle, ja tämän hetken ennusteen mukaan koko Suomi on silloin plussalla, myös MTV:n meteorologina tunnettu Mäntykannas kommentoi sunnuntaina.
Osassa maata voi olla jopa seitsemän lämpöastetta. Lauhtuminen ei kuitenkaan tuo mukanaan vesisateita.
Mäntykannas sanoo blogissaan, että jouluviikolla Suomessa on, erityisesti maan pohjoisosassa, selvästi keskiarvoa lämpimämpää.
Maan etelä- ja keskiosassa poikkeama on 0–3, pohjoisessa peräti 3–10 astetta. Joulupäivänä vuorokauden ylin lämpötila voi kohota Lappia myöden yli viiteen lämpöasteeseen.
Erityisesti maan pohjoisosassa näin korkeat lukemat ovat vuodenaikaan nähden poikkeuksellisia.
Vuodenvaihteessa muutos
Vuoden viimeisellä viikolla lämmin poikkeama häviää Suomesta. Suuressa osassa maata lämpötila on ECWMF:n ennusteessa lähellä tavanomaista, mutta etelässä ja idässä on merkkejä tavanomaista kylmemmästä säästä.
Suuressa osassa Manner-Eurooppaa vuodenvaihteesta ennustetaan hyvin kylmää. Länsi-Euroopassa on laajalti 3–6 astetta keskiarvoja viileämpää. Päiväpakkasia on Keski-Euroopassa ja lumisateet ovat yhä mahdollisia Välimeren maita myöden, Mäntykannas kirjoittaa.
Suuressa kuvassa lauhan sään todennäköisyys keskileveysasteilla kasvaa tammikuun edetessä.
– Vuodenvaihteen jälkeen ennustettu polaaripyörteen vahvistuminen on kytköksissä voimakkaisiin ja leutoihin länsivirtauksiin, joten mahdolliset kylmät jaksot eivät välttämättä kauaa kestä, Mäntykannas kirjoittaa.
Heti tammikuun alun jälkeen kuukausiennusteessa epävarmuus onkin jo suurta ja ennustettavuus kehno.