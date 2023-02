Lukijat paljastavat kammottavimmat treffikokemuksensa: "Ei tavattu toista kertaa"

Näin raati vastasi

"On ollut useita huonoja treffejä. Mies puhui niin paljon, että en saanut suunvuoroa. Toinen oli, kun olin vastaeronnut ja treffikumppani alkoi puolustella eksää. Kas kummaa, kun ei tavattu toista kertaa… kävelytreffit kamalia myös, niissä ei tutustu!" – Nainen, 51, sinkku

"Kun huomaa, ettei synny mitään yhteistä puhuttavaa. Olo on vaivaantunut. Ravintola on kamala. Ilta päättyy vielä erittäin huonoon seksiin. Mieli tekee lähinnä juosta karkuun, ja toinen on niin ihastunut."

– Nainen, 40, parisuhteessa