Darts-tähti Michael van Gerwenin MM-turnaus päättyi jo neljännesvälierissä, kun hän koki 1–4-tappion Gary Andersonille.

Maailmanlistalla kolmantena oleva van Gerwen oli yksi MM-kisojen voittajasuosikeista.

55-vuotiaalle Andersonille voitto oli maukas. Anderson eteni MM-puolivälieriin ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Andersonin mukaan tiistai-iltainen neljännesvälierä ei kuitenkaan tarjonnut laadukasta dartsia.

– Mielestäni minä olin surkea ja Michael oli surkea. En missään vaiheessa tuntenut oloani hyväksi lavalla tänään, enkä usko, että Michaelkaan koki, Anderson kommentoi ottelun jälkeen Sky Sportsille.

Konkari on niittänyt uransa aikana myös menestystä, sillä hän juhli maailmanmestaruuksia vuosina 2015 ja 2016.

Anderson kohtaa puolivälierissä mahtavaa turnausta heittävän Justin Hoodin, joka on maailmanlistalla sijalla 86.

Puolivälierät heitetään torstaina.