Dartsin hallitseva maailmanmestari Luke Littler lähetti kiitoksensa MM-kisojen buuaavalle yleisöä siitä, että he "maksavat hänen palkintorahansa".

Littler päihitti maanantai-iltana entisen maailmanmestarin Rob Crossin edetäkseen MM-kisojen puolivälieriin.

Kyseessä oli haastava ilta 18-vuotiaalle supertähdelle, kun suuri osa Alexandra Palacen yleisöstä oli alusta alkaen nuorta englantilaistähteä vastaan.

Littler, joka yleensä pysyy rauhallisena suurilla areenoilla, elehti pelin aikana harvinaisen näyttävästi yleisön suuntaan.

Littler vei kamppailun lopulta nimiinsä erin 4–2 turnauksen toistaiseksi kolmanneksi korkeimmalla keskiarvolla 106,58. Ratkaisutikkansa jälkeen Littler kääntyi heti huutamaan kädet levällään yleisölle.

– En välitä [buuauksista]. En todellakaan välitä, Littler totesi lavalla voittonsa jälkeen Sky Sportsin haastattelussa.

– Te maksatte lippunne ja te maksatte palkintorahani, joten kiitos että buuaatte. Kukaan ei halunnut minun voittavan, mutta todistin jälleen kerran, että he (vihaajat) olivat väärässä.

"Odotan pahinta"

Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Littler myönsi, että hänellä meni vati nurin yleisön kanssa.