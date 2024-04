Nämä Lukas Hradeckyn pikkuveljen tunteikkaat sanat kertovat paljon – suomalaistähden unelmakausi saamassa täyttymyksensä

Suomen jalkapallomaajoukkueen ja Bayer Leverkusenin tähtimaalivahti Lukas Hradecky on sinettiä vaille Saksan Bundesliigan mestari. Lisäksi toukokuun loppupuolella hänestä voi kuoriutua Berliinissä tuplamestari, mikäli Leverkusen voittaa maan cupmestaruuden – unohtamatta Eurooppa-liigaa, jonka puolivälierävaiheessa saksalaisjoukkue on mukana.

Mestaruudet olisivat hurja meriitti rennolle 34-vuotiaalle suomalaiskapteenillle, jonka pelaajaura on ollut jopa melko tasaista nousukiitoa. Ilman ainuttakaan tappiota läpi kauden porhaltanut Leverkusen on ollut Hradeckyn johdolla jäätävän laadukas nippu.

MTV Urheilu avasi Lukas Hradeckyn ja Leverkusenin käsittämätöntä putkea huhtikuun alussa.

Saksalaisseuran peräsimessä espanjalaismanageri Xabi Alonso on tehnyt fantastista työtä joukkueen eteen. Hradeckyn pikkuveli Matej on seurannut Leverkusenin otteita läpi kauden ajan tarkalla silmällä.

– Aivan käsittämätön kausi on "Lukella" ja jengillä meneillään. Hän on ansainnut kaiken tuon omistautumisellaan ja kovalla työnteollaan, Matej Hradecky kehuu MTV Urheilulle.

– Leverkusenin seurahistorian ensimmäinen mestaruus on tuloillaan – onhan se ihan loistavaa.

Pikkuveli vakuuttaa Slovakiassa

Mennään ensin Matej Hradeckyn omaan uratarinaan, josta ei ole totisesti käänteitä puuttunut. Nyt futaajan parhaassa peli-iässä oleva 28-vuotias Turun Palloseuran kasvatti voi taas nauttia kentällä täysin siemauksin vaikeiden vuosiensa jälkeen.

Hradeckyn viime kausi Seinäjoen Jalkapallokerhon kapteenina oli mainio. Kolmen topparin linjassa väkevästi esiintynyt Hradecky oli Veikkausliigan eliittiä pelipaikallaan, yhdessä vierellään pelanneiden Ville Tikkasen ja Ruotsiin siirtyneen Terry Yegben kanssa. Suoritusvarman kolmikon yhteispeli toimi.

– Tietysti loppukauden pienoinen sulamisemme jäi harmittamaan kovasti, mutta ehkä henkinen ja fyysinen kuormamme kasvoivat lopulta vain liian suureksi ryhmässämme. Pelaajamateriaalimme ei ollut välttämättä niin kovin laaja. Samat runkopelaajat kantoivat isoa vastuuta läpi kauden. Pitkään se toimikin hyvin, Hradecky miettii SJK:n vaikeaa loppukautta.

Matej elää tällä hetkellä hienoa vaihetta jalkapalloilijana Slovakiassa vaimonsa kanssa. Hän osaa nyt todella nauttia siitä, että pahojen polvivammojen jälkeen ylipäätään paluu pelikentille onnistui: kaikkiaan hän oli peräti yli pari vuotta sivussa vakavan vammakierteensä vuoksi. Tuolloin lopettaminenkin kävi mielessä. Tunnelmat olivat synkät – ja mieli oli musta.

– Kaikkien piinaavien vaivojen jälkeen on ennen kaikkea upeaa, että voin yhä pelata jalkapalloa tällä tasolla. Ja se tietysti on palkitsevaa, että pääsin ulkomaille kokemaan uuden ympäristön. Parasta toki on myös se, että matka on kesken.

Hradecky nousi 2016 SJK:ssa pelatun loistokauden jälkeen maajoukkuerinkiin ja tiettävästi siirto jopa Saksan kakkosbundesliigaseuraan oli tapetilla. Hradeckyn pelipaikka on muuttunut viime kausien aikana pelintekijästä toppariksi, mutta turkulaislähtöisen pelurin tavoitteet ovat yhä korkealla. Kunnianhimoa ja tavoitteita riittää.

– Pääsin silloin debytoimaan Huuhkajien riveissä, joten totta kai se olisi vielä upeaa kokea uudelleen yhdessä Lukasin kanssa, hän toteaa Hradeckyn perheen unelmaskenaariosta.

Pallollisesti etevä, kookas toppari siirtyi tammikuussa Slovakian pääsarjassa pelaavan MFK Skalican miehistöön. Hradecky on pelannut kuluvan liigakauden aikana joukkueensa jokaisessa ottelussa täydet minuutit ja sopeutunut kahden topparin systeemiin hyvin. Kausi päättyy toukokuun loppupuolella. Hän on viihtynyt uudessa ympäristössään kaikkiaan hyvin.

– Sopimukseni kattaa vielä myös ensi kauden, mutta futiksessa asioita voi tapahtua nopeastikin, Hradecky pohdiskelee tilannettaan.

– Sanoisin, että monet yllättyisivät Slovakian pääsarjan tasosta Suomessa. Jos vertaan tätä sarjaa vaikkapa Veikkausliigaan, niin peli on täällä mielestäni hieman taktisempaa, minkä lisäksi pelaajien taitotaso lienee hieman korkeampi, jolloin pelitempokin nousee korkeammaksi. Mutta totta kai joukkueissakin on aina laadullisesti paljon eroja, hän jatkaa.

Slovakiassa jalkapallo ja jääkiekko ovat Hradeckyn mukaan päälajit, jotka kiinnostavat kansaa eniten. Jalkapallomaajoukkue nähdään mukana Saksan EM-kisoissa kesällä. Myös pääsarjassa olosuhteisiin on panostettu.

– Stadionit ovat melko uusia useammallakin eri paikkakunnalla, joten täällä otetaan selvästi askelia eteenpäin tärkeän asian suhteen, Bratislavassa asuva pelimies näkee.

Isoveli dominoi Saksassa

Hradeckyn veljestrion keskimmäinen, liigatasollakin aiemmin pelannut 31-vuotias Tomas, pitää myös mainita. Vladimir-isän valvovan silmän alla Turun Runosmäessä varttuneet vilkkaat ja rennot veljekset ovat kisailleet pienestä pitäen kaikessa: pihapelit äityivät aikoinaan hurjiksikin.

– Ihan sama mitä tehtiin, niin aina siellä oli jotain vääntöä. Kaikilla veljillä kilpailuvietti on niin armottoman kova ja kuittailu terävää, että itkuakin väännettiin toisinaan, naurahtaa veljeksistä jopa lahjakkaimmaksi arvioitu Matej.

Samoissa pihapeleissä viihtyi aikoinaan muuten myös tarunhohtoisen Stanley Cupin voittanut Colorado Avalanchen avainpelaajiin lukeutuva jääkiekkoilija Artturi Lehkonen, joka pelasi aikoinaan Matej'n kanssa samassa futisjoukkueessa Turussa. Kärsämäessä tuolloin asuneiden Lehkosten ja kumppanien pihapelejä valvoi ajoittain puolestaan muuan maineikas kiekkopersoona Ismo Lehkonen.

– Luke suhtautuu asioihin rennosti, mutta hän on myös piinkova ammattilainen ja päättäväinen huippu-urheilija. Nuo ominaisuudet ovat kaiken hänen menestyksensä taustalla, Matej kuvailee isoveljensä persoonaa hyvin osuvalla tavalla.

Vladimir Hradecky on ollut tekemässä oikeita päätöksiä muun muassa poikiensa seuravalintojensa suhteen. Raha edellä ei ole menty. Eikä toisaalta ole kiirehdittykään liikaa.

– Pakko myöntää, että hän on ollut kyllä niissä poikkeuksetta oikeassa. Jos Luken kohdallakin miettii, niin aika lailla urapolku on kuin oppikirjasta, Matej kehuu veljensä valintoja.

Lukas Hradecky on malliesimerkki kaikille urheilijoille siitä, miten omat virheet on mahdollista kuitata ja unohtaa nopeastikin, kun oma henkinen kantti on täyttä rautaa. Lisäksi hän on kasvanut vuosien varrella niin Huuhkajissa kuin seurajoukkueessaan vahvaksi johtohahmoksi, joka ei piiloudu vaikeillakaan hetkillä. TPS-kasvatti on aina oma itsensä rehellisesti – eikä yritä esittää koskaan mitään. Se on äärimmäisen arvostettavaa nykypäivänä.

Aitoutensa ja suoruutensa ansiosta hän on noussut myös kannattajien suursuosikiksi. Ei ole tippaakaan liioiteltua sanoa, että Hradecky on jo nyt yksi Suomen kaikkien aikojen parhaimmista jalkapalloilijoista. Hänen mukaansa on nimetty jo Runosmäen kenttä. Ehkä tulevaisuudessa vielä jotain isompaa?