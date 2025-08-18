Jalkapallolupaus Skye, 16, teki sopimuksen ja sai karmivan palauteryöpyn – somekuva jouduttiin poistamaan

Skotlantilaisseura Kilmarnock tiedotti sosiaalisessa mediassaan tehneensä sopimuksen 16-vuotiaan Skye Stoutin kanssa. Somejulkaisu jouduttiin kuitenkin poistamaan nopeasti karmeiden kommenttien takia. Ne koskivat Stoutin aknea. Pian tämän jälkeen tuhannet riensivät Stoutin tueksi.

Sopimus oli Stoutin ensimmäinen ammattilaissopimus. Seura päätti poistaa somejulkaisun suojellaakseen pelaajaansa. Myöhemmin X:n Grassroots -jalkapallotili julkaisi päivityksen kanavillaan ja rohkaisi ihmisiä antamaan tukensa Stoutille. Tällä hetkellä julkaisun on nähnyt yli 7,1 miljoonaa käyttäjää.

Stout sai tsemppaavia viestejä lukuisilta urheiluvaikuttajilta. Entinen jalkapalloilija Jamie Carragher toivotti onnea uraan ja kriketti-ikoni Kevin Pietersen totesi, että ole paras, Skye ja anna palaa. Myös skottipoliitikko Hamza Yusef kommentoi tapahtunutta ja kutsui kiusaajia säälittäviksi.

– Skye Stout on juuri tehnyt sopimuksen Kilmarnockin kanssa ja 16 vuoden iässä saavuttanut enemmän kuin hänen kiusaajansa tulevat koskaan tekemään. Miettikää olevanne aikuinen mies, joka kiusaa 16-vuotiasta. Millaista surullista, säälittävää ja onnetonta elämää nämä trollit elävätkään, Yusef totesi.

Myös jalkapallojätit Chelsea ja Lyon antoivat omat tsemppinsä Stoutille.

– Skye is the limit (Taivas/Skye on vain rajana"), paljon onnea ja tsemppiä kauteen, Chelsea kirjoitti.

– Paljon onnea ensimmäisestä ammattilaissopimuksestasi Skye ja onnea kauteen, Lyon kirjoitti.

Skye Stout ei ole itse kommentoinut tapahtunutta.

Katso alta Grassroots -jalkapallotilin julkaisu. Jos se ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.