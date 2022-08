Louis Vuittonin "maalipurkki" hämmentää – tämä laukku maksaa yli 2000 euroa

Luksusbrändi Louis Vuittonin "maalipurkkilaukku" on herättänyt ihmetystä ja noussut uutisotsikoihin. Siitä kertoo muun muassa Daily Mail .

Laukku on nimeltään "LV Paint Can bag". Daily Mailin mukaan muotitalo myy tuotetta verkkosivuillaan 1 980 punnan eli noin 2 335 euron hintaan.

Laukun valmistuksessa on käytetty lehmännahkaa. Kahva on tehty metallista. "Purkkilaukkua” on tarjolla kuudessa eri värissä.