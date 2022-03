Luksusmerkin tuhannen euron uutuuslaukku hämmentää – muistuttaa kovasti kauppaketjun muovikassia

Yrityksen nettisivuilla miehille suunnatulle The Monday Shopper Bagille määritellään hinnaksi noin tuhat euroa, vaikka monen mielestä se näyttää aivan brittiläisen kauppaketju Tescon 20 pennin muovipussilta. Laukun yhdennäköisyydestä muovikassin kanssa kirjoittavat muun muassa Indy100 sekä Metro .

Vasikannahkaisen laukun valkoisen pohjan siniset raidat ja punainen Balenciagan logo muistuttavat tosiaan erehdyttävästi Tescon ostoskassin vanhaa designia. Independentin mukaan kauppaketju on jo muuttanut designiaan ja kannustaa nykyään asiakkaitaan käyttämään kestokasseja.

Balenciaga ei toisaalta ole ainoa luksusmerkki, joka on hämmentänyt luksusta henkimättömillä tuotteillaan. Esimerkiksi Gucci on kohahduttanut lisäämällä valikoimaansa valmiiksi likaiset farkkuhaalarit, joiden hintalappu on yli tuhat euroa. Sitä ennen muotitalo ihmetytti 690 euron likaisilla kengillään. Sittemmin myyntiin tulleet sukkahousut silmäpakoineen vain jatkoivat luksusbrändin erikoista linjaa.