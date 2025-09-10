Tokion MM-kisoihin valittu aitajuoksija Lotta Harala on pahoillaan kilpakumppaninsa Nooralotta Nezirin loukkaantumisesta juuri kisojen alla.

Neziri ilmoitti tiistaina, ettei pysty osallistumaan Tokion MM-kisoihin viimeistelyharjoitusten aitaosumasta tulleen polvivamman takia.

Keskiviikkona kävi ilmi, ettei varapaikalla ollut Reetta Hurske ole halukas ottamaan tarjoutunutta tilaisuutta vastaan. Näin ollen sunnuntaina juostaviin naisten 100 metrin aitojen alkueriin osallistuvat suomalaisista vain Lotta Harala ja Saara Keskitalo.

Harala julkaisi Nezirin poisjäännistä tunteikkaan päivityksen Instagram-tilillään.

– Tähän kuvan hetkeen kiteytyy niin paljon. Enemmän kuin moni osaa kuvitellakaan, Harala toteaa elokuun Kalevan kisoista otetusta kuvasta, jossa molemmat juoksivat MM-kisoihin riittäneen tuloksen.

– 12 vuotta sitten oltiin ekan ja edellisen kerran yhdessä aikuisten arvokisoissa. Sitä ennen oltiin kisattu nuorten arvokisoja yhdessä.

– Näiden Tokion MM-kisojen unelma oli käymässä toteen, kisattais täällä molemmat elämämme kunnossa samaan aikaan. Niin lähelle päästiin, mutta viime hetkellä tuli koettelemus (Nooralotan) matkalle, jota kukaan ei osannut odottaa, Harala totesi.

32-vuotiaalle Nezirille lippu MM-kisoihin oli pitkän ja vaikean työn takana. Harala tietää hyvin, kuinka kova paikka loukkaantuminen tälle oli.

– Mä tiedän, ja sä tiedät, että sun parhaat ajat on vielä juoksematta. Tuut selviämään tästä ja mä teen kaikkeni tukeakseni sua vaikeimman yli.

– Juoksen meidän molempien, -92 naisten kunniaa kantaen parhaani mukaan, Harala lupasi.