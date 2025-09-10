Reetta Hurske kieltäytyi – Nooralotta Neziriä ei korvata Tokiossa

Reetta Hurske ei juokse Tokion MM-kisoissa.Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 10.09.2025 12:47
Anssi Shemeikka

Pika-aituri Reetta Hurske ei matkusta Tokion MM-kisoihin kilpailemaan Nooralotta Nezirin loukkaantumisesta huolimatta. Suomen Urheiluliitto tiedotti asiasta keskiviikkona iltapäivällä.

Hurske päätti itse, ettei lähde enää tässä vaiheessa mukaan kisoihin. 

– Jätän tällä kertaa kisapaikan käyttämättä. Koen tärkeäksi keskittyä palautumiseen ja tulevaan urheiluvuoteen. Tällä aikataululla lähteminen kauas aikaeron taakse kisaamaan olisi selkeä loukkaantumisriski, enkä pystyisi tekemään hyvää suoritusta, Hurske sanoi tiedotteessa.

Suomea edustavat MM-kisojen sadan metrin aitajuoksussa Lotta Harala ja Saara Keskitalo.

