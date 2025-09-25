Aitajuoksija Nooralotta Neziri leikataan huomenna perjantaina.

Nooralotta Neziri kaatui syyskuun alussa aitaharjoituksessa Japanin Chibassa pidetyllä viimeistelyleirillä. Polvivamman saaneelta suomalaiselta jäivät Tokion MM-kilpailut väliin.

Jyväskylän Kenttäurheilijoita edustava pika-aituri kertoo nyt tuoreessa Instagram-päivityksessään, että hänellä on leikkaus huomenna.

– Sen sijaan, että olisin saanut juosta kohti unelmaani, jouduinkin pysähtymään uuden tapaturmaisen loukkaantumisen edessä. Unelma särkyi ja sen mukana meni myös tulevaisuuden suunnitelmia uusiksi, Neziri kirjoittaa.

– Tunnen surua sitä Nooralottaa kohtaan, joka pakkasi kassinsa niin toiveikkaana ja uskoi niin vahvasti siihen, että kaikki olisi mahdollista.

Vaikka suru painaa, Nezirin mukaan into on yhä olemassa.

– Ehkä nyt hiljaisempana ja kipeänä – mutta siellä se on, odottamassa uutta matkaa.

Neziri oli tänä vuonna uransa parhaassa vauhdissa ja paransi henkilökohtaista ennätystään 100 metrin aidoissa aikaan 12,73.