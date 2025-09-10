Nooralotta Neziri julkaisi karun videon – näin vakava loukkaantuminen tapahtui

Pika-aituri Nooralotta Neziri koki maanantaina karmean takaiskun, kun viimeistelyharjoituksissa tullut polvivamma murskasi urheilijan MM-unelman. Nyt Neziri on julkaissut myös videon tapahtuneesta.
Tällä kaudella kahdesti uuden ennätyksensä juossut Neziri julkaisi Instagram-kuvapalvelussa videon, jossa tämän aitaharjoitus päättyy täydestä vauhdista aitoja päin törmäämiseen.
– Kun kaikki muuttui. Kerron lisää, kun olen valmis. Kiitos kaikista rohkaisevista viesteistä, Neziri kirjoitti videonsa saatesanoiksi.
Tiistaina Yle uutisoi Nezirin joutuvan leikkaushoitoon, jonka myötä jopa koko kausi 2026 saattaa olla uhattuna.
