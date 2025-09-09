Jättimäinen takaisku: Nooralotta Neziri ulos Tokion MM-kisoista

Nooralotta Neziri ei kisaa Tokion MM-kisoissa.IMAGO/Beautiful Sports/ All Over Press
Antti Rämänen

Aitajuoksija Nooralotta Neziri joutuu jäämään sivuun Tokion MM-kisoista harjoituksissa tapahtuneen tapaturman takia. Asiasta kertoo Suomen urheiluliitto.

Neziri loukkasi maanantaina Japanin Chibassa käydyissä valmistavissa aitaharjoituksissa polvensa.

32-vuotias Neziri on ollut tällä kaudella uransa parhaassa kunnossa. Hän on juossut kahdesti uuden ennätyksensä. Paras tulos 12,73 syntyi elokuun alussa Espoon Kalevan kisoissa.

– Todella kova isku, sillä harjoitusten perusteella olin valmis juoksemaan ennätyslukemia, Neziri sanoi SUL:n tiedotteessa.

Suomi on nimennyt Tokion MM-kisojen naisten pika-aitoihin myös Lotta Haralan ja Saara Keskitalon. Varalla on niin ikään kisoihin oikeuttavan tuloksen juossut Reetta Hurske. MM-kisojen alkuerät juostaan jo toisena kisapäivänä sunnuntaina.

