Nooralotta Nezirin loukkaantuminen tuntui hänen hyvästä ystävästään ja kilpakumppanista Lotta Haralasta erittäin pahalta, ja hän joutuikin tarttumaan puhelimeen heti tapahtuneen jälkeen.

Neziri loukkaantui dramaattisesti Japanin Chibassa, jossa suomalaiset olivat viimeistelemässä kuntoaan kohti MM-kisoja. Hän kompastui aitaan, kaatui, ja MM-kisaunelma murskaantui. Nezirin poisjäänti oli myös Haralalle kova kolaus.

– Kyllä se kolahti tosi kovaa, ja seuraava päivä meni sitä käsitellessä ja Nooralottaa tukiessa. Tiedän, miten paljon Nooralotta on tehnyt töitä ja miten hyvässä kunnossa hän on, Haralaa sanoo.

Vaikka fiilis laski, Harala tiedosti, että hyvän ystävän epäonni ei saa kuitenkaan pilata hänen omia kisojaan.

– Jotenkin tässä pitää ajatella, että itsekin olen tehnyt paljon töitä tätä varten, ja otin sitten urheilupsykologin kanssa ylimääräisen puhelun Suomeen, Harala paljastaa.

– Käsiteltiin tätä asiaa, että saa kuitenkin keskityttyä siihen omaan juttuun.

Harala julkaisi torstaina koskettavan viestin Nezirille, mutta suurin fokus on silti käännetty nyt omiin kisoihin. 100 metrin aitojen alkuerät ovat vuorossa sunnuntaina.

– Nyt on todella hyvä fiilis ja kroppa tuntuu hyvältä, Harala linjaa.

Tamperelainen on juossut koko kesän hyviä aikoja 12,70:n tuntumaan. Kalevan kisoissa pamahti kesän kovin juoksu, kun kellot pysähtyivät aikaan 12,67. Sen jälkeen katse on ollut tiukasti suunnattuna MM-näyttämölle.

– Kalevan kisojen jälkeen tehtiin hermostohoitoa minulle. Sen jälkeen oli kova harjoitusjakso, joka kesti viime viikon tiistaihin asti. Siitä tuli pieni suorituskykydroppi, mistä on noustu entistäkin kovemmalle tasolle, ainakin treeneissä, Harala kertoo.

Ei lähdetä pyytelemään anteeksi

Jos Harala pystyy juoksemaan Tokiossa kauden parhaansa tuntumaan, on MM-välieräpaikka realistinen. Aikaisemmissa arvokisoissa omalle tasolle yltäminen on ollut jonkinasteinen ongelma, eikä Harala ole saanut aivan parastaan irti. Nyt hän lähtee kisaamaan eri mentaliteetilla.

– Minulla on ollut vähän semmoinen huono taipumus näissä globaaleissa arvokisoissa, missä on ihan maailman parhaat, lähteä vähän ylikunnioittamaan kilpakumppaneita – ja lähteä juoksuun vähän anteeksipyydellen, ja se ei ole minulle paras mielentila, Harala sanoo.

SE-nainen on tiedostanut haasteen, ja nyt kisaamaan lähdetään täysin uudella asenteella.

– Minun tarvitsee olla tosi rohkea ja ahnas – lähteä hyvällä aggressiolla tekemään, Harala suunnittelee.

– Lähden juoksuun sitä kautta, että nyt kun tiedän olevani hyvässä kunnossa, teen oman rohkean juoksun, ja sitten sen sivutuotteena pitäisi tulla hyvä aika.

Hyvät tulokset ja usko omaan tekemiseen takaavat sen, että Harala saa keskittyä pelkästään omaan suortiukseen ja valmisteluihin. Hän myös tietää, että se riittää näissä MM-karkeloissa hyvään tulokseen.

– Mä oon ylpeä itsestäni, että olen tällä. Kuulun tänne ihan yhtä lailla kuin kaikki muutkin. Olen yhyvässä kunnossa, eikä tämä ole mitään päälleliimattua itselle todistelua.

– Teen omaa juttuani siellä verkan läpi, enkä lähde ylikunnioittamaan niitä muita.