Lotta Haralasta ikävä tieto – "Vähän nihkeät tunnelmat"

Lotta Haralan hallikausi sai kovan kolauksen, kun aituri loukkasi pohjettaan loistavasti sujuneen harjoituskauden päätteeksi. MTV Urheilun haastattelussa 32-vuotias Harala kertoo, mihin uskoo potentiaalinsa aiturina vielä riittävän.

Lotta Harala käy kamppailua aikaa vastaan.

Haralan valmistautuminen hallikauteen koki takapakkia, kun vuodenvaihteen pohjevamma ja sitä seurannut sairastelu veivät parhaan terän. Tilanne harmittaa elämänsä kunnossa olevaa aituria.

– Myönnettäköön, että vähän nihkeät tunnelmat. Mulla oli elämäni paras harjoitusjakso. Loka-, marras-, joulukuu meni ihan superhyvin ja lähdin tosi isoin odotuksin ja tavoittein tähän hallikauteen. Sitten tuli valitettavasti pieni repeämä pohkeeseen, ja sitten kolmisen viikkoa sellaista on/off-sairastelua, ja se on yllättävän isosti vaikuttanut just tän hetken tuloskuntoon, Harala sanoo MTV Urheilulle.

Harala aloitti hallikautensa pari viikkoa sitten Turussa, jossa juoksi ajan 8.09. Hänen ennätyksensä 8.00 on vuodelta 2023.

Viime viikolla Harala juoksi Ranskassa, mutta kilpailu meni pilalle hänen kolhittua rajusti ensimmäiseen aitaan.

Nyt Harala sanoo taistelevansa aikaa vastaan saadakseen joulukuun huippukuntonsa vielä esiin kuluvalle hallikaudelle.

– Kehityin oikeastaan joka osa-alueella. Olin, ja tietyllä tavalla olen tälläkin hetkellä ominaisuuksiltani parhaassa kunnossa, mitä ikinä. Olen yleensä aika alkuvahva juoksija, niin tämä hallikausi kutkutteli oikein tosi paljon.

Seuraavan kerran Harala kilpailee lauantaina Puolan Lodzissa.

"Kausia ei hirveästi edessäpäin"

Viime vuodet vammojen kanssa kamppailleelle Haralalle isku suuresti odotetun hallikauden kynnyksellä oli kova. Vaikka vamma itsessään oli suhteellisen pieni, Harala sanoo sen tulleen juuri "väärimpään mahdolliseen hetkeen".

– Mulla oli tosi isot odotukset tähän kauteen, ja olen 32-vuotias ja tiedän, että niitä kausia ei ole ihan hirveästi edessäpäin. Mulla on ollut aika iso työstäminen siinä, että on joutunut luopumaan unelmien kausi -ajatuksesta, mikä mulla oli ladattuna tähän kauteen.

Lotta Harala kertoo päässeensä onnistuneen kauden jälkeen terveenä harjoituskaudelle, josta tuli hänen uransa paras.Tomi Natri /All Over Press

Unelmien kausi -ajattelussa Harala olisi juossut jokaisessa kilpailussaan kovia aikoja ja voittoja ja mennyt kisoihin itsevarmana nauttimaan juoksemisesta.

– Kyllä siitä ajatuksesta on pitänyt luopua, koska tämä on nyt sellaista tekohengitystä, ja korjataan kaikki, mikä korjattavissa on. Ehdottomasti tavoitteet (maaliskuun) EM-halleissa on edelleen korkealla, Harala sanoo.

– Joka päivä teen töitä, mutta ehkä siihen unelmien kausi -ajatuksen liittyi se, että voi nauttia ja olisi vähän vapautuneempaa. Nyt tämä on sellaista ongelmien ratkaisua koko ajan ja aika stressaavaa.

"Toi nälkää tosi paljon"

Haralan viime vuodet ovat olleet vaikeuksien täyteisiä. Pitkään vaivanneesta säärimurtumasta kärsinyt aituri ei kilpaillun lainkaan vuosina 2021 ja 2022 ja säärivamma varjosti vielä viime kesäänkin valmistautumista.

Syksyn harjoitusjaksolle Harala pääsi pitkästä aikaa terveenä. Harala sanoo vaikeuksien muuttaneen häntä ihmisenä.

– Kyllä ehdottomasti koen, että on kasvattanut resilienssiä. Pettymysten käsittelyä. En pelkää vaikeita tunteita. Siitä on varmaan hyötyä elämässä muutenkin, mutta mää en lamaannu, kun tulee ongelmia ja haasteita. Olen heti tosi ratkaisukeskeinen ja yritän selvittää keinoja, miten tästä päästään eteenpäin kohti sitä tavoitetta, Harala sanoo.

– Ehdottomasti sellaista itsepystyvyyden kokemusta, että kyllä mää aika lujasta puusta olen veistetty.

Haralan viime kesä oli jättionnistuminen. Tamperelainen siirsi 100 metrin aitojen ennätyksensä täysin uusille kymmenyksille, kun kello pysähtyi heinäkuussa La Chaux-de-Fondsissa juostussa kilpailussa aikaan 12.65. Samalla lajin Suomen ennätys siirtyi Haralan nimiin. Olympialaisissa hän selvitti tiensä välieriin. Selkeäksi pettymykseksi voi lukea alkueriin jäämisen EM-kilpailuissa.

Lotta Harala siirsi 100 metrin aitojen ennätyksensä uusille kymmenyksille viime kesänä ja juoksi samalla Suomen ennätyksen.Marko Tuominiemi

Haralalle onnistunut kesä oli vaikeiden aikojen jälkeen erittäin tärkeä ja toi luottoa omaan tekemiseen, vaikkakin Harala sanoo itse tienneensä aina oman potentiaalinsa.

– Oli se ehdottomasti tosi tärkeätä, ja se, että Suomen ennätys on omissa nimissä, se on tosi kova juttu mulle. Varsinkin, kun meidän lajissa on tosi kova taso, Harala sanoo.

– Mutta se toi myös nälkää tosi paljon. Viime kauteen tullessa mää olin vielä loukkaantuneena ennen sitä ja pitkä kuntoutusjakso päättyi. Viime kauden jälkeen olin, että tästä tää vasta lähtee ja oli tosi isot odotukset.

"Niin kauan, kunnes olen valmis"

Harala oli kesän ajallaan 12.65 Euroopan tilaston kuudes. Hieno saavutus sekin, mutta Harala janoaa yhä kovempia aikoja ja sijoja. 32-vuotiaana hän kokee olevansa elämänsä parhaassa kunnossa.

– Ajattelen, että haluan tehdä tätä niin kauan kunnes olen valmis, ja niin kauan kuin mää en ole saavuttanut mun potentiaalia, niin mää en usko olevani valmis, Harala sanoo.

– Samaan aikaan 32-vuotiaana tietysti elämässä on muitakin haaveita. En ole suunnitellut mitenkään hurjan monia vuosia eteenpäin vielä. Vuosi kerrallaan, ja laitan kaiken likoon, ettei tarvitse jossitella jälkeenpäin, että miksen tehnyt kaikkeani.

Mihin Harala sitten näkee oman potentiaalinsa riittävän 100 metrin aidoissa?

– Paljon kovempaa pystyn juoksemaan, kuin mitä tämän hetkinen Suomen ennätys on. En aseta myöskään rajoja. Kun kaikki loksahtaaa paikoilleen, ennätysparannus voi olla yllättävän isokin. Haluan on olla Euroopassa korkeilla sijoila, Harala sanoo.

– Top kolmoseen, ja kyllä se arvokisamitali olisi kova.