Lotta Harala soitti ennätyksen tehtyään Suomeen ja muutti suunnitelmaa – aiturilla on herkullista kerrottavaa

– Minulla on ollut jo pidempään sellainen olo, että tuloillaan on jotain parempaa. Kun se konkretisoituu, se tuo vapautuneisuutta. "Vitsit, jes, nyt se tuli, mihin tiesin pystyväni." Se luo itseluottamustakin tulevaan, Harala perkaa.

Tampereen Pyrinnön urheilija avaa juosseensa aitavälit muuten ajoin, jollaisiin hän on aiemminkin yltänyt.

"Olin itse asiassa tyytyväisempi finaalijuoksuun"

"Kun on tänne asti tultu"

Harala ei aikonut alun perin finaalia edes juosta, vaan halusi säästää säärtään, jonka leikkaushoitoa vaatinut vamma vesitti häneltä kaksi edellistä kilpailukautta. Hänen on edelleen erityishuomioitava sääri rasituksen osalta.

– Puntaroin ekan juoksun jälkeen, että okei, nyt tuli hyvä tulos. Vire oli selkeästi hyvä, eikä se, että on sellainen vire ja kykenevä juoksemaan, ole aina itsestäänselvyys. Mietin, että haluaisin hyödyntää sen, kun on tänne asti tultu.

Sääri asettaa reunaehtoja

Suomeen palattuaan Harala kävi fysioterapeuttinsa pakeilla, jota hän tapaa säärensä tiimoilta kahden viikon välein. Sääressä on ollut kipuja, mutta ei Haralan sanoin mitään ylitsepääsemätöntä tai suurempaa kuin kauden aiempienkaan kisojen jälkeen. Kipu on ollut siedettävää.

Tähän vuoteen ilman ulkopuolista aitavalmentajaa suunnannut Harala on lähtenyt siitä, ettei hän voi tehdä kilpailujen välillä kuin maksimissaan yhden juoksuharjoituksen. Hän tekee aiempaa enemmän huoltavia toimenpiteitä, eikä voi esimerkiksi hölkätä verryttelyjä tai tehdä boksihyppyjä punttiharjoitusten yhteydessä.

– Kunnon ylläpitäminen tai kehittäminen on huomattavasti haastavampaa kisakaudella, kun ei pysty kisojen rinnalla tekemään treenejä niin kuin olisi ideaalia tehdä.

"Harvinaista"

Seuraavaksi Harala on kilpailemassa lauantaina Oulun GP-kisoissa ja on ennätysparannuksensa jälkeen innoissaan.

– En koe, että tulisi ollenkaan paineita. Päinvastoin, on tosiaan tosi vapautunut fiilis. On tosi hyvä jatkaa kautta, Budapestin elokuisiin MM-kisoihinkin mielivä suomalainen sanoo.

Kausi on jo tarjoillut Haralan sinivalkoisten kilpasiskojenkin osalta aitanannaa. Hallikauden Euroopan mestari Reetta Hurske on painanut 100 metrin aitojen Suomen ennätykseksi 12,70, ja Annimari Korte on kellottanut kauden parhaallaan 12,83.