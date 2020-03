Lomautetut lentoemännät hoitotöihin koronan nitistämiseksi? "Kun osuu isosti tuulettimeen, niin tartumme toimeen" – Hoivayhtiö Attendo käy jo neuvotteluja Finnairin kanssa

Yksi heistä on vantaalainen Ami Niemelä, 52, joka aloitti lentoemännän työt Finnairilla 31 vuotta sitten. Nykyään hän toimii esimiestehtävissä purserina. Niemelän toiveissa on, että vaativiin työolosuhteisiin tottuneet ja ensiaputaitoiset lentoemännät voisivat olla avuksi esimerkiksi terveydenhuollon parissa, yksin tai porukalla.

Suoranaisiin hoitotöihin lentoemäntiä ei toki voida noin vain laittaa, mutta Niemelän mielestä he voisivat avustaa esimerkiksi vastaanottamis- ja kirjaamistehtävissä. Asiasta on purserin mukaan keskusteltu jonkin verran työporukan keskuudessa.

– Ammattikunnallemme on leimallista, että kun osuu isosti tuulettimeen, niin tartumme toimeen ja ratkaisemme ongelmia. Olemme tottuneet tekemään töitä kymmenen kilometrin korkeudessa tilassa, jossa ei voi vaikkapa lähteä kauppaan, kun jokin tavara loppuu. Silloin on pakko olla luova ja joustava. Vaikka matkustamossa sattuisi mitä vain, se ei saa halvaannuttaa toimintaa, Niemelä kuvailee.

Monella toinen ammatti

Monella matkustamotyöntekijällä on toinen ammatti. Joukosta löytyy osaajia metsureista sairaanhoitajiin, kuten Niemelä asian ilmaisee. Hän on itse myös sisustusarkkitehti.

Purseri huomauttaa, että Finnairin lentoemännät ovat auttaneet kriisin keskelle joutuneita aiemminkin, esimerkiksi Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden ja maanjäristysten aikaan. Yhtiö on lennättänyt vaikeuksiin joutuneihin maihin avustuskontteja ja sairaanhoitaja-lentoemäntiä on lähtenyt vapaaehtoistöihin kriisialueille.

Ami Niemelä, 52, työskentelee Finnairilla purserina. Toiselta ammatiltaan hän on sisustusarkkitehti.

Ami Niemelä, 52, työskentelee Finnairilla purserina. Toiselta ammatiltaan hän on sisustusarkkitehti.

Lomautuksia on tällä hetkellä suunnitteilla lukuisissa yrityksissä tavaroiden ja palvelujen kysynnnän tyrehtyessä. Työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta työsuhde pysyy voimassa. Lomautettu henkilö voi vastaanottaa työtä myös toiselta työnantajalta tai nostaa työttömyyskorvausta.

SAS tarjoaa koulutusta

Ruotsissa mittavista irtisanomisista ja lomautuksista tiedottanut lentoyhtiö SAS on hoksannut matkustamohenkilökunnassa piilevän potentiaalin koronaepidemiaa vastaan taistelussa. Asiasta kertoo muun muassa ruotsalaismedia Expressen.

Työtä vailla jääneille sassilaisille tarjotaan hoitoalan koulutusta, jonka järjestämisestä vastaa rekrytointi- ja koulutusyhtiö Novare yhdessä tukoholmalaisen Sophiahemmet Högskolanin kanssa. Reilusta tuhannesta matkustamotyöntekijästä ainakin sata on jo ilmoittautunut koulutukseen, kertoo Expressen.

Ruotsissa koulutuksen on tarkoitus käynnistyä jo maaliskuun lopussa. Ensimmäisessä koulutusryhmässä aloittaa 30 henkilöä.

Attendo kiinnostui Finnairista

Ruotsin uutinen on osunut myös hoivakoti- ja terveyspalveluyhtiö Attendon liiketoimintajohtaja Virpi Holmqvistin silmiin. Hän kertoo MTV Uutisille käyneensä tällä viikolla neuvotteluita Finnairin kanssa.

– Osalla lomautetuista finnairilaisista on sote-alan peruskoulutus. Tämä on tottakai herättänyt mielenkiintomme. Tarvitsemme osaajia erityisesti mielenterveys- ja ikäihmisten palvelujen puolelle. Haluamme varmistaa, että kriisin edetessä meillä on tarvittavaa lisähenkilökuntaa, Holmqvist kertoo.