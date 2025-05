Poikaystävänsä taposta syytetty nainen esitti väitteen, jota oikeuslääkäri piti mahdottomana

Nainen pysyi väitteessään, vaikka muut todistajat kertoivat muuta.

Raaseporissa entisen poikaystävänsä taposta syytetty 29-vuotias nainen kiisti jyrkästi ja johdonmukaisesti puukottaneensa miestä tai tehneensä tälle muutenkaan väkivaltaa. Nainen pysyyi kannassaan senkin jälkeen, kun hänen esittämänsä vaihtoehtoinen tapahtumainkulku kyseenalaistettiin useammalla eri tavalla.

Asia on parhaillaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käsiteltävänä. Seuraava istunto järjestetään tiistaina 20. toukokuuta.

Rikos tapahtui 9. helmikuuta talossa, jossa epäilty asui yhdessä uhrin ja toisen henkilön kanssa. He olivat seurustelleet aiemmin ja jääneet suhteen päättymisen jälkeen asumaan samaan taloon, joskin eri huoneisiin. Surmailtana talossa oli juotu olutta ja siideriä, kuunneltu musiikkia ja pelattu juomapeliä.

Keskellä yötä hätäkeskus sai soiton rikoksesta syytetyltä naiselta.

– Hätäkeskus, nödcentralen.

– (Kuiskailu) .......... puukko käden mukaan (epäselvää). No moikka. Öö. Mun poikaystävä kaatu tota sen puukon päälle lattialle.

25-vuotias mies kuoli runsaaseen verenvuotoon. Koko esitutkinnan ajan nainen kertoi poliisille, ettei tiennyt tämän saamista vammoista mitään. Useampi poliisin kuulustelema todistaja sen sijaan kertoi, että nainen oli ollut aiemminkin väkivaltainen ja uhkaava 25-vuotiasta kohtaan. Lisäksi esiin nousi epäily siitä, että nainen oli jo kuukautta aiemmin puukottanut miestä käteen.

Todistajan mukaan nainen kertoi puukotuksesta

Sekä nainen että paikalla ollut toinen mies kertoivat, että uhrin ja syytetyn välille syntyi illan aikana riitaa, joka liittyi uhrin kokemaan närästykseen. Toisen miehen mukaan uhri vetäytyi omaan huoneeseensa. Mies itse nukahti sohvalle ja heräsi siihen, että kuuli riidan ääniä uhrin huoneesta. Pian hän näki naisen tulevan ulos huoneesta, jolloin mies kysyi tältä, mitä oli tapahtunut. Miehen mukaan nainen kertoi puukottaneensa uhria.

Myös puukotettu mies tuli pian pois huoneesta ja lyyhistyi talon keittiön lattialle.

Nainen taas kertoi istuneensa sohvalla ja viestitelleen ystävänsä kanssa, kun uhri tuli ulos huoneestaan pyytäen soittamaan ambulanssin. Naisen mukaan uhri lyyhistyi lattialle.

– Mä muistan et soitin häkeen. Muistan et mä olin keittiössä ja häke koitti neuvoa miten auttaa sitä. Mä en siinä tilanteessa pystynyt, mulla oli sellainen tunne etten saa happea. Verta oli paljon lattialla, eikä (toinen mies) tehnyt mitään se vaan seiso siinä, nainen sanoi poliisille.

Poliisi pyysi oikeuslääkäriä arvioimaan, voisiko naisen esittämä vaihtoehtoinen tapahtumainkulku olla mahdollinen, eli olisiko uhri voinut aiheuttaa vammansa itse. Oikeuslääkärin kanta oli yksiselitteinen.

– Poliisi on pyytänyt oikeuslääkäriä ottamaan kantaa siihen onko mahdollista että (uhrille) aiheutuneet vammat ovat voineet olla itseaiheutettuja esimerkiksi horjahtamalla. Oikeuslääkäri on pitänyt tätä lähes mahdottomana. Mitä ajattelet tästä, poliisi kysyi kuulusteluissa.

– Mä en voi sanoa yhtään mitään tahon noin. Mä vaan sanon sen minkä mä ite tiedän siitä, nainen vastasi.

– Puukotitko itse (uhria) eilen?

– En. En edes pystyisi semmoiseen.

– Mitä voit kertoa siitä miten (uhrin) rintaan on tullut puukosta pistohaava?

– En tiedä yhtään mitään siitä hommasta. En osaa sanoa yhtään mitään tahon.

Puukon kahvassa vain yhtä DNA:ta

Poliisi katsoi, että nainen oli käynyt hakemassa puukon muualta asunnosta, mennyt miehen huoneeseen ja iskenyt tätä siellä puukolla. Jos puukko olisi ollut valmiiksi miehen huoneessa, joku muu olisi sen sinne tuonut, olisi siihen tarttunut kyseisen henkilön DNA:ta. Tutkimuksissa puukon terästä löytyi uhrin dna:ta ja kahvasta taas ainoastaan naisen dna:ta.

Poliisin mukaan puukotus tapahtui todennäköisesti juuri miehen huoneessa, sillä huoneen seinästä ja lattialta löytyi miehen veripisaroita. Kukaan poliisin kuulustelemista henkilöistä ei osannut selittää verta millään muulla tavalla.

Naista on aiemminkin syytetty rikoksista. Päärikosnimikkeet asiakokonaisuuksissa joissa häntä on syytetty, ovat olleet varkaus, näpistys, lievä kavallus, petos, pahoinpitely, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus ja törkeä pahoinpitely. Oikeus on myös käsitellyt naista koskevia huoltajuus- ja velkomusasioita.

25-vuotiaan tappamisesta syyttäjä vaatii naiselle vähintään kymmenen vuoden mittaista vankeusrangaistusta.