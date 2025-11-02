MTV Uutiset Livessä kurkistettiin suoran TTK-lähetyksen kulisseihin.

Tanssii Tähtien Kanssa -sarjassa nähtiin 2. marraskuuta halloween-teemainen jakso. Heti lähetyksen aluksi kerrottiin Marko "Mörkö" Anttilan joutuvan keskeyttämään kilpailun yhdessä tähtiopettajansa Kia Lehmuskosken kanssa loukattuaan jalkansa.

MTV Uutiset on paikan päällä haastattelemassa kisan keskeyttänyttä paria sekä muita kilpailijoita suoran lähetyksen päätyttyä. Jalkansa aamulla satuttanut Anttila kertoi päivän olleen pitkä.

– Eikä oikein tiennyt tasan tarkkaan, mitä tapahtuu. Ja tämä on nyt lopputulema. Jalalla ei pysty hetkeen tanssimaan ja sille ei voi mitään. Kyllähän se harmittaa aika paljon, hän kuvaili.

Lehmuskoski puolestaan sanoi olonsa olevan väsynyt.

– Tämä on ollut tosi tosi raskas ja supertunteellinen päivä. Ei oikein osaa sanoittaa edes, mikä fiilis on, mutta tosi pettynyt ja tosi surullinen, hän summaa.

– Olisin kovasti halunnut jatkaa Markon kanssa. Meillä olisi ollut tänään tosi hieno tanssi ja Marko olisi tanssinut sen äärettömän hienosti.

Livessä myös Helena Ahti-Hallberg summasi illan tapahtumat. Lähetyksessä kuultiin myös Paulus Arajuuren ja Liisa Setälän mietteitä esityksestään. Katso koko live ylhäältä olevalta videolta!

Kaudella tähtioppilaina nähdään vielä kisaamassa Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen ja Paulus Arajuuri.