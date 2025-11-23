MTV Uutiset Livessä kurkistettiin TTK-kulisseihin heti tv-lähetyksen pääteeksi.
Tanssii Tähtien Kanssa -kausi huipentui 23. marraskuuta jännittävään finaalilähetykseen. Johannes Holopainen, Eric ”Lakko” Savolainen ja Paulus Arajuuri kisasivat tähtioppilaina koko kauden voitosta.
Lopulta voiton vei nimiinsä Holopainen yhdessä tähtiopettajansa Katri Riihilahden kanssa. MTV Uutiset Livessä kurkistettiin TTK:n kulisseihin heti suorana lähetyksen päätyttyä.
Kaksikon päivä on ollut täynnä draamaa. Holopainen loukkasi jalkansa kameraharjoituksissa.