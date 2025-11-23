– Siinä oli valon ja pimeyden kamppailu. Kierin tossa lattialla takareisi kipeänä. Tahto on nyt luja, kyllä me tästä nyt noustaan ja mennään, vaikka ei heti pystynyt kävelemään. Se rupesi sitten paranee ja lääkäri sano, ettei se ole paha, kyllä pystyt vetämään, hän kertasi.