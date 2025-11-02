Marko Anttilan TTK-taival päättyi loukkaantumiseen.

Entinen jääkiekkoilija Marko "Mörkö" Anttila joutui keskeyttämään Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailun tähtiopettajansa Kia Lehmuskosken kanssa loukkaantumisen vuoksi.

Anttila kertoi MTV Uutisille loukanneen jalkansa aamulla lenkillään.

– Lenkillä on tapana tehdä koreografioita itsekseni. Ihan perushyppelyssä tulin jotenkin huonosti alas. Se oli oikeastaan siinä. Tunsin heti, että sieltä meni jotain varmaan rikki. Niinhän ne kuvatkin sitten näyttivät, Anttila kertoo.

Anttila kertoo, että hänen jalassaan on murtuma.

– Ei se sen ihmeempää ole, mutta harmittavaan paikkaan kuitenkin. Ei tätä ihan älyttömästi olisi ollut jäljellä ja olisi ollut hienoa katsoa mihin saakka sitä oikein pääsee, Anttila avaa.

– Tässä on kolme viikkoa jäljellä finaaliin, ei ole oikein mitään tehtävissä. Ei kerkeä kuitenkaan palautua siihen mennessä edes tosta vammasta.

Marko Anttila ja Kia Lehmuskoski ehtivät tanssia kahdeksan suoraa lähetystä.MTV / Katja Tamminen

Pettymys on suuri, sillä Anttila olisi halunnut saada tanssia niin pitkään, kuin se mahdollista olisi ollut.

– Tätä on tehty aika täysillä tässä. Eihän se hyvältä tunnu. Tietenkin tämä on näin lopullista sitten.

– Ehkä enemmin olisi tippunut lähetyksessä. Mutta tietenkin urheilija on tottunut näihin loukkaantumisiin ja vammoihin. Kyllä niitä oppi uran aikana käsittelemään. Tämä on ehkä yksi niihin lisää. Täytyy silleen varmaan ajatella.

Jääkiekkourallaan Anttila välttyi suuremmilta tapaturmilta.

– Onneksi ei mitään isoa, muutaman kerran polvi meni ja leikattiin, mutta ei ollut mitään koko kauden kestävää tai mitään älyttömän isoa.

– Muutenkin jos uraa katsoo, 21 vuotta ammattilaisena, niin suhteellisen vähällä selvittiin. Ei jäänyt mitään, mikä haittaisi tällä hetkellä.

Anttila kertoo, että TTK-treenien aikaan esimerkiksi ex-kiekkoilijan selkä tuntui voivan itse asiassa paremmin kuin koskaan.

Siitä Anttila iloitsee, että hänen ja Lehmuskosken tanssi nähtiin kuitenkin yhdeksännessä suorassa lähetyksessä, kun tähtioppilasta paikkasi tähtiopettaja Anssi Heikkilä.

– Olen paljon jutellut tanssista Anssin kanssa ja hän tietysti auttanut tietyissä asioissa, kuten täällä kaikki tekevät. Vaikka ollaan tavallaan toisiamme vasten, voi aina kysyä, että voiko joku näyttää yhden pivotin tai jonku muun liikkeen, että miten se tehdään. Ja kaikki aina auttavat. Se on hienoa.

1:41 Anssi & Kia - Voodoo-Nainen