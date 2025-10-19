Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta pudonneet Pippa Laukka ja Marko Keränen kertasivat kisansa tähtihetkiä.

Tanssii Tähtien Kanssa -sarjan seitsemännen lähetyksen päätteeksi jälkeen yksi pari joutui jättämään parketit.

Tällä kertaa kotimatkalle lähtivät Pippa Laukka ja Marko Keränen. Pudonneen parin ensitunnelmat nähtiin suorana lähetyksenä MTV Katsomosta.

– On ollut hieno matka, ja ollaan saatu tanssia näin pitkälle. Jotenkin tuntuu tosi etuoikeutetulta, että on oppinut. Toisaalta vähän helpottunutkin olo siitä, että alkaa palata arki uimiinsa. On ollut tosi intensiivistä treenaaminen ja tanssin ympärillä tämä koreografia, Laukka summasi jakson jälkeen.

Laukka intoutui kertaamaan ikimuistoisimpia hetkiään kisassa. Hän kuvailee ensimmäistä cha cha chata "pökkelö metsästä päivää" -tanssiksi.

– Tänään meillä meni kenraaliharjoituksessa parhaiten meidän tämän päivän tanssi. Se tuntu tosi hyvältä, että löysi sitä lantiota. Sanoisin, että nämä kaksi ääripäätä, hän pohtii.

4:24 Pippa & Marko - Never Gonna Give You Up

Keräselle yksi hetki nousi myös heti mieleen.

– Se hetki, kun Arja Koriseva lauloi Rannalla-biisiä ja Pippa lähti yksinään soolonsa aivan täydellisesti rytmiin.

– Se hetki kun näkee lavan reunalta, että sieltä se lyöty ykkönen, hän sanoo.

Miten kaksikko summaa kisaansa? Miten he aikovat juhlia? Katso koko haastattelu ylhäällä olevalta videolta!